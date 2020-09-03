تكنولوجيا يابانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة فوجيتسو ومستشفى طوكيو شيناغاوا أمس الأربعاء أنهما بدآ بحثًا لتطوير تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتسريع تشخيص فيروس كورونا.

قالت شركة التكنولوجيا اليابانية والمستشفى إن تقنية الذكاء الاصطناعي ستُستخدم لدعم التصوير التشخيصي للالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا عبر صور التصوير المقطعي المحوسب للصدر.

لتشخيص فيروس كورونا، تُستخدم اختبارات التصوير المقطعي المحوسب للصدر جنبًا إلى جنب مع اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، لكن يتعين على الأطباء التحقق من مئات الصور لكل مريض لإجراء تشخيص لأمراض الرئة، والتي كانت عبئًا ثقيلًا.

في المشروع البحثي، ستتعلم تقنية الذكاء الاصطناعي من خصائص أنماط الظل الموضحة في صور التصوير المقطعي المحوسب لمرضى فيروس كورونا، حتى تتمكن من العثور على إصابات محتملة بفيروس كورونا، بحسب موقع (اليابان بالعربي).

ولم يعلق المطورون على متى يمكن طرح التكنولوجيا للاستخدام التجاري.