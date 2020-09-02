%355 إيرادات «زووم» الفصلية تقفز

المصدر: (دبي – البيان)

قفزت إيرادات «زووم لاتصالات الفيديو» ٪355 على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 663.5 مليون دولار فيما ارتفعت توقعات الإيرادات لنحو 2.39 مليار دولار بدلاً من 2.37 مليار في السنة المالية لعام 2021.

وسجلت أرباح الشركة قفزة خرافية في نهاية الربع الثاني من 2020 لتناهز 186 مليون دولار مقارنة بـ5.5 ملايين دولار فقط في نفس الفترة من 2019 وارتفع هامش الربح الإجمالي المُعدل للشركة خلال الربع الثاني من 2020 إلى 72.3% مقارنة بـ69.4% في نهاية الربع الأول.

وقال إريك يوان إن المؤسسات تتحول من معالجة احتياجات استمرار الأعمال الفورية إلى دعم مستقبل العمل من أي مكان، والتعلم من أي مكان، والاتصال من أي مكان عبر استخدام منصة «زووم». نسعى جاهدين لتقديم تجربة اتصال عالمية المستوى وخالية من الخلل وآمنة عبر المواقع والأجهزة وحالات الاستخدام.