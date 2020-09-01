صفقة بيع تيك توك تحسم اليوم.. هل ستعلن مايكروسوفت شراء التطبيق؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف موقع "سي إن بي سي" أن صفقة بيع تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك في الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا، من المرجح أن تُعلن، اليوم الثلاثاء.

ورجح الموقع الأمريكي، أن يكون سعر الصفقة في حدود 20 إلى 30 مليار دولار.

ورغم ذلك، فإن تعطيل الصفقة من قبل الحكومة الصينية أمر وارد، خاصة بعد التعديلات على قانون التصدير التكنولوجي في بكين، وهذا ما أكدته شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق التيك توك، حيث قالت إنها ستحتاج إلى ترخيص من الحكومة الصينية، قبل أن تتمكن من البيع لشركة أمريكية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدرت قبل أسابيع أمرا تنفيذيا يحظر استخدام التطبيق الصيني في الولايات المتحدة.

واتهم ترامب التطبيق بأنه يتيح للصين تعقّب الموظفين الفيدراليين، وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم، والتجسس على شركات.

وكانت شركة "وولمارت" أعلنت تعاونها مع مايكروسوفت، لشراء تطبيق المقاطع المصورة القصيرة.

وقالت مايكروسوفت في وقت سابق، إنها تجري المباحثات للاستحواذ على التطبيق، وإنها تهدف إلى الانتهاء منها بحلول، 15 سبتمبر، مؤكدة أنها ستضمن نقل كل البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين وبقائها في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، نفت شركة "بايت دانس" التي تتخذ من بكين مقرا لها، الدخول في محادثات مع تطبيق "تريلر" لبيع تيك توك داخل الولايات المتحدة، بحسب موقع "الحرة".

وتنفي الشركة الصينية اتهامات الإدارة الأميركية باستمرار، وتقول إن "بيانات المستخدمين الأميركيين مخزنة داخل الولايات المتحدة، مع وجود نسخة احتياطية في سنغافورة".

وأشارت "بايت دانس"، إلى أن مراكز البيانات الخاصة بها تقع خارج الصين، ما يعني أن المعلومات لا تخضع للقانون الصيني.

رغم ذلك، استقال الرئيس التنفيذي لـ تيك توك، كيفن ماير، من منصبه، الأسبوع الماضي، فيما حلت مكانه المديرة العامة، فانيسا باباس، مؤقتا، وفقا لوكالة رويترز.