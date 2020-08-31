سوني تتحدى سامسونغ بهاتف متطور

المصدر: وكالات

سربت مواقع صوراً ومعلومات حول هاتف جديد تطوره شركة سوني لتنافس من خلاله هواتف سامسونغ.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم Xperia 5 II سيأتي بهيكل من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مزود بشاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة، معدل تحديثها 120 هيرتزا، ولها القدرة على عرض فيديوهات +FHD ، أما أبعادها فـ "9:21". بحسب "روسيا" اليوم.

ومن المفترض أن يكون الجهاز قادرا على الاتصال مع شبكات 5G بفضل معالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 865، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت، وجهاز موديم خاص.

كما سيحصل Xperia 5 II على نظام تشغيل Android 10.، ونظام صوتيات قادر على إصدار الصوت عبر الشاشة، إضافة إلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع سيكون مدمجا في الشاشة على الأغلب.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (16+12+5) ميغابيكسل، فيها عدسة للتقريب البصري، وعدسة بفتحة عريضة لالتقاط صور عالية الدقة في الظلام، والكاميرا الأمامية من المتوقع أن تأتي بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.