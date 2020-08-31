شاهد..الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لشخصيات اللوحات القديمة

المصدر: البيان الإلكتروني

استخدم مدون فيديو صيني تقنية الذكاء الاصطناعي مؤخرا، لتحويل الشخصيات في اللوحات القديمة المشهورة وتماثيل الجنود الصلصالية إلى مقاطع الفيديو، تظهر فيها الشخصيات تتحرك بكل حيوية.

وقال المدون إنه يقوم بهذه التجربة لأول مرة، واستغرق إبداعه شهرين تقريبا بعد التغلب على الكثير من الصعوبات، آملا أن يجعل الناس تعرف المزيد من التاريخ والثقافة الصينية، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.