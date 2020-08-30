«آبل» تنافس «جوجل» بمحرك بحث جديد

المصدر: (دبي – وائل اللبابيدي)

تخطط «آبل» لإطلاق محرك بحث خاص لمنافسة جوجل في محرك بحثها المسؤول عن أكثر من 85 % من عمليات البحث على شبكة الإنترنت حول العالم. وتعرض «آبل» حالياً فرصاً للعمل لمهندسي البحث المتخصصين بعمليات دمج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية.

وتقوم «جوجل» حالياً بدفع مليارات الدولارات لشركة «آبل» ليبقى محرك جوجل هو الرئيسي على أنظمة iOS وmacOS وiPadOS.

وذكر التقرير أن نتائج البحث في نظامي iOS 14 وiPadOS 14 اللذان لا يزالان في مرحلة التجريب Beta تظهر على محرك «سبوت لايت» الخاص بـ«آبل» وليس «جوجل» كما في الإصدارات السابقة. وذكرت مصادر أن خطوة آبل تهدف إلى كسر احتكار «جوجل» لعمليات البحث على الشبكة العنكبوتية كما ستؤثر على إيرادات جوجل من الإعلانات واستخراج البيانات.