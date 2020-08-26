هواوي تستعد لطرح ساعة HUAWEI WATCH FIT الجديدة في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هواوي، اليوم، عن إطلاق ساعة HUAWEI WATCH FIT الرياضية الذكية الأولى من نوعها على الإطلاق، مع واجهة مستطيلة عالية الدقة كبيرة وأنيقة وبطارية تدوم 10 أيام.

وتساعد ساعة HUAWEI WATCH FIT المستخدمين على متابعة صحتهم من خلال ميزات تتبع الصحة العلمية وتشجعهم على ممارسة أشكال جديدة من التمارين من خلال مجموعة متنوعة من دورات اللياقة البدنية المتحركة وأنماط التمرين.

وستتاح الساعة للبيع ابتداءً من 3 سبتمبر 2020، وهي أحدث ساعة لياقة بدنية من هواوي تستهل حقبة جديدة من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، ما يمثل تحدياً للمستخدمين لتحسين لياقتهم البدنية مع إعادة نظرتهم إلى أدائهم الخاص والعالم من حولهم.

وتعتبر الساعة أول ساعة رياضية ذكية على الإطلاق من هواوي ذات وجه مستطيل ومستدير بقياس 1.64 بوصة.

وتوفر أكثر من 130 خياراً مختلفاً لتصميم وجه الساعة يمكّن للمستخدمين تخصيص وجوههم بألبومات الصور الخاصة بهم التي تتم مزامنتها مباشرةً من هواتفهم الذكية، ويمكنهم اختيار البيانات المعروضة وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة.

وتوفر وضعية always on-display ستة وجوه في وضع الاستعداد للساعة حتى يتمكن المستخدمون من معرفة الوقت في لمح البصر.

وتزن الساعة 34 غراماً فقط، بمظهر خفيف وأنيق، كما تشمل خيارات ألوان حزام المعصم المواكبة للموضة التي تمنح المستهلكين القدرة على التعبير عن أنفسهم بمزج الألوان ومطابقتها مع مظهرهم.

ويتمتع تصميم الحزام القابل للتنفس جنباً إلى جنب مع عمر بطارية طويل الأمد لضمان قدرة المستخدمين على ارتداء الساعة الجديدة لأيام.

وتواصل هواوي، من خلال الساعة، اتجاهها المتمثل في عمر بطارية طويل الأمد في أجهزتها القابلة للارتداء، وذلك من خلال شحنة واحدة فقط، يمكن أن تستمر 10 أيام، من خلال شرائح عالية الكفاءة وخوارزميات توفير الطاقة بطريقة ذكية.

وتدعم الساعة تقنية الشحن السريع من هواوي، ويمكن لشحنة مدتها خمس دقائق أن توفر للساعة الذكية يوماً كاملاً من الاستخدام المعتاد، بينما نصف ساعة فقط ستشحن البطارية بنسبة تصل 70%.