عطل مفاجئ يصيب Gmail و Google Drive عالمياً

إعداد راضية آيت خداش

قام الآلاف من مستخدمي غوغل بالإبلاغ عن مشكلات في الـ Gmail و Google Drive.

ويبدو أن العطل أصاب التطبيقين على المستوى العالمي لاسيما في أوروبا وأستراليا.

ومن بين جميع المشكلات المبلغ عنها ، كانت الغالبية (61 في المائة) تتعلق بإرفاق محتوى برسالة بريد إلكتروني.

فيما تعذر تسجيل الدخول على (22 في المائة) من المستخدمين ولم يتمكن (15 في المائة) منهم من تلقي الرسائل.

السبب الحقيقي للمشكل غير معروف حاليًا.

وانتقل المستخدمون إلى تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى للإبلاغ عن انقطاع الخدمة.

ولم يصدر إلى الآن، أي تعليق من الشركة لتوضيح سبب العطل.