أسباب جوهرية للدفع عبر الهاتف المتحرك

المصدر: دبي- البيان

يمتاز الدفع عبر الهاتف بالأمان والراحة؛ ويمكن استخدامه لسداد ثمن وجبة الغداء، أو تحويل الأموال على الفور عند الحاجة إلى تقسيم الفاتورة بين الزملاء. وإليك أبرز عدة أسباب للحصول على تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول، الحل الشامل لجميع احتياجاتك:

أسلوب دفع آمن وصحي

يتميز الدفع عبر الهاتف المحمول بالأمن والأمان، وهما من الأسباب الرئيسية لاعتماد طريقة الدفع عبر الهاتف المحمول؛ حيث تساعد على مكافحة الاحتيال والسرقة؛ لا سيما أن البطاقات مرتبطة بالمحفظة المتنقلة، ولا حاجة لإدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك، ويمكن تأكيد المعاملة باستخدام كلمة مرور هاتفك المحمول أو بصمة الإصبع، بدلاً من توقيع معاملات البطاقات الائتمانية. ولا يمكن سرقة هذه الطريقة في الدفع أو سواء استخدامها من قبل أي شخص نظراً لعدم الحاجة إلى تخزين بيانات الاعتماد من قبل طرف ثالث.

والمخاوف التي أثارتها جائحة (كوفيد 19) من مخاطر استخدام الأوراق النقدية في المعاملات، دفعت الأفراد والشركات إلى التحوّل إلى الدفع باستخدام الهاتف المحمول بسرعة. ومن خلال هذه التقنية يمكن الدفع من دون نقود أو تماس لدى المتاجر، بالإضافة إلى ميزة إرسال الأموال واستلامها والدفع عند الاستلام- حتى وإن لم يكن لديك بطاقة ائتمانية أو حساب مصرفي. ويعتبر الدفع عبر الهاتف المحمول أفضل وسيلة لتجنّب انتقال العدوى من خلال الأوراق النقدية.

أسلوب مريح وسهل للدفع

يختصر الدفع عبر الهاتف المحمول الكثير من الوقت الذي نمضيه على صندوق الدفع - سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو في المتاجر التقليدية. وتستخدم بعض حلول الدفع عبر الهاتف المحمول تقنية رمز QR لتسريع إجراءات الدفع، نظراً لعدم الحاجة إلى بيانات البطاقة أو إدخال كلمة المرور لمرة واحدة، بينما تدعم كل أنظمة تشغيل الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة نظام QR. ولإتمام المعاملة، ما عليك سوى إبراز رمز QR عند صندوق الدفع من تطبيق الدفع وإدخال رقم التعريف الشخصي أو بصمة الإصبع أو ميزة التعرف على الوجه على هاتفك.

تحويل الأموال بسرعة ودون عناء

أحدثت حلول الدفع عبر الهاتف المحمول نقلة نوعية في أسلوب تحويل الأموال بين الأشخاص، بعدما أتاحت ميزة إرسال واستلام الأموال على الفور وبكل أمان وسهولة - سواء عند سداد فاتورة الطعام أو المساهمة في هدية عيد ميلاد أحد الزملاء أو إرسال هدية مالية مثل العيدية. ومن خلال تطبيق PayBy، على سبيل المثال، يمكنك تحويل الأموال إلى صديق أو أي رقم هاتف تضيفه على هاتفك بنفس سهولة إرسال رسالة نصية لهم. إنها ميزة رائعة، عندما لا يتوفر معك النقد الكافي. ويمكن الاستفادة من خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول لدفع رسوم الدروس الخصوصية أو أجرة المزارع والسباك أو دفع الإكرامية. ويمكن حفظ بيانات البطاقة في محفظة الهاتف المحمول، أو يمكن إضافتها. ويمكن سحب النقود من محفظة الهاتف المحمول إلى الحساب المصرفي فوراً ومن دون عناء.

ونظراً إلى احتمالية نقل الأوراق النقدية للفيروسات والجراثيم وطول إجراء المعاملات عبر الإنترنت، يعتبر الدفع عبر الهاتف المحمول أسهل طريقة لتحويل الأموال. علاوة على ذلك، لا توجد رسوم على معاملات على التحويلات بين الأشخاص، على عكس الخدمات المصرفية التقليدية - لا انتظار أو الحاجة إلى الدردشة مع روبوت لتحويل النقود.

سهولة لسداد رسوم الخدمات

تسارع الإمارات الخطى نحو التحوّل إلى الاقتصاد غير النقدي والخدمات الذكية؛ فقد بدأت حكومة الشارقة في تطبيق نظام الدفع الرقمي لسداد قيمة الخدمات والغرامات. ومع إطلاق خدمة UAE Pay وAbu Dhabi Pay، أصبحت المدفوعات عبر الهاتف المحمول سهلة ومتاحة للجميع، بما فيها الأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية، حتى يتسنى للجميع الاستفادة من الخدمات الحكومية الذكية ودفع رسوم الخدمات. علاوة على ذلك، فإن الدفع عبر الهاتف المحمول يسهّل من الاطلاع على النفقات والتوفير والوصول إلى الأهداف المالية، حتى إذا لم يكن لديك حساب مصرفي.

تسهيل الخدمات المالية

أحياناً قد لا يسهل الاستفادة من الخدمات المالية المتوفرة. ويمكن اعتبار المحفظة المحمولة بمثابة جهاز صراف آلي تحمله لتبسيط الخدمات المالية، وتسهيل الوصول إليها بأمان. في حين توفر بعض شركات الدفع عبر الهاتف المحمول قروضاً رقمية ضمن مزاياها لزيادة القدرات المالية للمستخدمين. أما الخدمات المالية التي يتم تقديمها من خلال حلول الدفع عبر الهاتف المحمول فهي تشمل تمويل مبالغ صغيرة وميزة الشراء وسداد ثمن السلع على أقساط وتوفير مبالغ ائتمانية صغيرة لدعم الأهداف المالية للأفراد.