خرائط "آبل" توفر اتجاهات التنقّل في الإمارات خطوة بخطوة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

حدثت "آبل" أمس تطبيق "الخرائط" Maps بحيث أصبح يوفر توجيهات للسائقين والمشاة مفصلة خطوة بخطوة في جميع أنحاء الإمارات وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

كما سيوفر تطبيق الخرائط المتوفر على كافة أجهزة "آبل" و"كار بلاي" CarPlay ميزة الخرائط الداخلية لمطار دبي الدولي ودبي فيستيفال سيتي ودبي مول وهو ما يتيح للمستخدمين طريقة عملية لمعرفة الطريق للمتاجر والمطاعم والمرافق المختلفة حتى قبل أن يصلوا إليها، مع توقع إطلاق تلك الخصائص الجديدة خلال الأيام القادمة.

ودمجت الشركة في تطبيق الخرائط أكثر التطبيقات التي يستخدمها العملاء كل يوم، بما في ذلك تطبيقات الصور والرسائل والتقويم والطقس وغيرها، بالإضافة إلى ميزة حالة رحلات الطيران التي تستخدم تكنولوجيا "سيري" الذكية على الجهاز للبحث عن المعلومات المخزنة على تطبيق البريد أو التقويم أو "المحفظة" وتقوم بإرسال معلومات عن مباني المطار ومواقع البوابات وأوقات المغادرة، كما تخبر المستخدم بأي تغيير يؤثر على رحلته القادمة سواءً بالتأخير أو الإلغاء.