"تليغرام" يطلق خدمة الاتصال بالفيديو في عيد ميلاده السابع

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مصممو "تليغرام" عن إطلاق خدمة الاتصالات عبر الفيديو في التطبيق، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتدشينه.

وأشار الموقع الرسمي لـ "تليغرام" في تدوينة له إلى أنه سيكون بإمكان المستخدم الانتقال بين الاتصال الصوتي والاتصال عبر الفيديو أثناء المكالمة.

كما ستسمح الخدمة الجديدة بتبادل الرسائل النصية عبر التطبيق أثناء الاتصال عبر الفيديو من دون إنهاء الاتصال.

يذكر أن تطبيق "تليغرام" أطلقه الروسي بافيل دوروف، مؤسس أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في روسيا vk.com، في العام 2013.

ويبلغ عدد مستخدمي "تليغرام" في الوقت الحالي أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم، بحسب "روسيا اليوم".