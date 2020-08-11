أمازون تطلق محتوى مجانياً لأبرز ألعاب الفيديو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أمازون اليوم إتاحة الفرصة أمام أعضاء خدمة أمازون برايم على موقع Amazon.ae للاستمتاع بمجموعة كبيرة من المزايا الحصرية والمجانية لألعاب الفيديو المفضلة لديهم كل شهر كجزءٍ من خدمة Prime Gaming.

ويمكن للمشتركين في خدمة أمازون برايم الاستمتاع بمحتوى جديد من ألعاب الفيديو الشهيرة مثل: Grand Theft Auto Online وRed Dead Online وApex Legends وEA SPORTS FIFA 20 وLeague of Legends، فضلاً عن أكثر من 20 لعبة شهيرة مجانية على الكمبيوتر وأجهزة تشغيل ألعاب الفيديو والأجهزة المتحركة، والتي تبلغ أسعارها مئات الدولارات. كما يمكنهم الوصول إلى مجموعة من ألعاب الكمبيوتر المجانية كل شهر وحفظها في أجهزتهم الخاصة. وتقدم أمازون برايم في هذا الشهر أكثر من 20 لعبة فيديو مجانية بما فيها لعبة آركيد الكلاسيكية SNK 40th ANNIVERSARY COLLECTION ولعبة METAL SLUG 2 ولعبة إندي الشهيرة Treachery in Beatdown City.

وقال لاري بلوتنيك، مدير عام خدمة Prime Gaming: «يحظى الأعضاء المشتركون في خدمة أمازون برايم بفرصة الوصول إلى أفضل العروض التلفزيونية والسينمائية التي توفرها الخدمة. ونسعى اليوم إلى توسيع محفظة عروضنا الترفيهية لتشمل أفضل ألعاب الفيديو. نوفر لمشتركينا محتوى جديداً يحسّن تجربة اللعب بألعاب الفيديو المفضلة لديهم على كل منصة. وبغض النظر عن نوع المنصة أو اللعبة، سيمضي عشاق ألعاب الفيديو أفضل الأوقات مع Prime Gaming».

وبفضل الاتفاقيات مع عدد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في ألعاب الفيديو، مثل ريوت جيمز، روبلوكس كورب وروك ستار جيمز، توفر خدمة Prime Gaming للأعضاء مجموعة واسعة من ألعاب الفيديو الرائعة كل شهر. ويمكن لأعضاء خدمة أمازون برايم الوصول إلى المحتوى الحصري داخل لعبة Apex Legends، وخيارات اختيار اللاعبين في لعبة EA SPORTS FIFA 20، وExotic weapons وغيرها من ألعاب Destiny 2. كما ستتوافر مواد جديدة كلياً للعبة Roblox في وقت لاحق من هذا الشهر. للوصول إلى مزايا خدمة Prime Gaming وغيرها من المزايا الأخرى، لا ينبغي لأعضاء خدمة أمازون برايم سوى تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد عضويتهم الخاصة بهم على موقع Amazon.ae.

وكانت شركة أمازون أطلقت خدمة ألعاب الفيديو تحت اسم تويتش برايم في الإمارات في عام 2019. وتوفر الخدمة اليوم المزيد من المحتوى الجديد لعدد أكبر من ألعاب الفيديو والمزيد من الألعاب المجانية، مع اشتراك شهري في قناة تويتش. واليوم، يمكن لأكثر من 150 مليون مشترك في خدمة أمازون برايم المدفوعة في جميع أنحاء العالم الحصول على قيمة أكبر من عضويتهم في الخدمة مع أشهر وأبرز ألعاب الفيديو.