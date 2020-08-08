كيفية تسريع عمل هاتفك الذكي

المصدر: البيان الإلكتروني

تتعرض بعض الهواتف الذكية بعد مدة من استخدامها لمشكلات تتسبب ببطء أدائها الأمر الذي يشكل إزعاجا كبيرا لمستخدميها، فما هي أبسط الطرق لمعالجة تلك المشكلات؟

وللتخلص من بعض مشكلات بطء أداء الهواتف ينصح، ستانيسلاف كوساريف، مدير معهد علوم الاتصالات التابع لجامعة " Synergy" الروسية بالقيام ببعض الخطوات البسيطة، وفقا لروسيا اليوم.

وأول خطوة يجب على المستخدمين القيام بها وفقا لكوساريف هي إزالة جميع التطبيقات الإعلانية من الهاتف، وحذف التطبيقات التي لا يستعملها المستخدم في هاتفه، فملفات هذه التطبيقات تشغل مساحة في ذواكر الوصول العشوائي للهواتف وتتسبب ببطء أدائها.

كما ينصح كوساريف بتعطيل ميزة "التحميل التلقائي للتحديثات" في الهاتف، فهذه الميزة وفقا له تستهلك موارد الهاتف وطاقته وتزيد من حركة تحميل البيانات فيه.

ونوه أيضا إلى ضرورة عدم تحديث التطبيقات في الهاتف في حال كانت تعمل بشكل جيد ودون أي مشكلات، ففي بعض الأحيان تعاني بعض التطبيقات من خلل معين بعد التحديث ما ينعكس سلبا على أداء الهاتف ويبطئ عمله.