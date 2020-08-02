ترامب يعتزم اتخاذ إجراء بشأن «تيك توك» قريباً

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم إن الرئيس دونالد ترامب سيصدر إعلاناً «قريباً» بشأن تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي المملوك لشركة صينية.

وأشار ترامب أول من أمس الجمعة إلى أنه سيحظر تيك توك في الولايات المتحدة باستخدام سلطات اقتصادية طارئة أو عبر أمر تنفيذي.

وقال بومبيو لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية إنه (ترامب) «سيتخذ إجراء في الأيام المقبلة فيما يتعلق بمجموعة واسعة من المخاطر على الأمن القومي التي تقدمها برمجيات مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

وأضاف أن شركات البرمجيات الصينية «تقوم بتغذية البيانات مباشرة إلى الحزب الشيوعي الصيني، جهاز الأمن القومي لها».

وذكر بومبيو أن «هذه قضايا أمن قومي حقيقية، إنها قضايا تتعلق بشدة بالخصوصية للشعب الأمريكي».

وذكر بومبيو أن «الرئيس عندما يتخذ قراره سيضمن أن كل ما قمنا به يقودنا إلى شبه انعدام للخطر على الشعب الأمريكي»، وقال إننا «نقترب من حل وأعتقد أنكم سترون إعلان الرئيس قريبا.»