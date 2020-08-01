«أبل» أكثر الشركات ابتكاراً في العالم 2020

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حلّت «أبل» في المرتبة الأولى كأكثر الشركات ابتكاراً متقدمة درجتين عن ترتيبها السابق في تقرير«أكثر الشركات ابتكاراً في العالم 2020 الصادر مؤخراً عن مجموعة الاستشارات العالمية الرائدة» بوسطن كونسلتينج جروب«.

وبحسب التقرير حلت 10 شركات آسيوية في قائمة مجموعة بوسطن الاستشارية من بين أفضل 50 شركة مبتكرة في التصنيف العالمي منها 4 شركات ضمن المراكز العشرة الأولى وهي سامسونغ 5 وهواوي 6 وعلي بابا 7 وصوني 9 وضمت قائمة الشركات العشر الأولى أيضاً» ألفابت 2«وأمازون 3 ومايكروسوفت 4 وآي بي إم 8 وفيسبوك 10.

وأجرت المجموعة استطلاعاً على 1000 من قادة الأعمال حول العالم لتحديد أكثر اللاعبين ابتكاراً، ليس فقط باستخدام مقاييسها الخاصة للتقييم ولكن أيضاً بالاعتماد على تصويت من المديرين التنفيذيين للابتكار العالمي.

واعتمدت قائمة أفضل 50 شركة على أساس الأصوات من جميع المديرين التنفيذيين وكيف ينظر إلى كل شركة من قبل الأقران والمنافسين والشركات في قطاعات مختلفة تمامًا كما أخذ إجمالي عوائد المستثمرين في الحسبان.

وجاءت ضمن المراكز العشرة الأولى وبعد سامسونغ مباشرة في الترتيب عملاقان صينيان وهما شركة الاتصالات التي تتخذ من شنتشن مقراً لها وهما»هواوي«، وشركة»علي بابا) التي تتخذ من هانغتشو مقراً لها.