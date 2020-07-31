"إنستغرام" تغري مدوني "تيك توك" بمبالغ مالية ضخمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت بعض وسائل الإعلام أن شبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي عرضت مكافآت مالية على بعض المدونين المشهورين في تطبيق "تيك توك" لاجتذابهم إلى خدمتها الجديدة Instagram Reels.

وتبعا لمعلومات حصلت عليها مصادر صحيفة The Wall Street Journal، فإن "بعض المستخدمين المشهورين في تيك توك، والذين لديهم ملايين المتابعين في هذا التطبيق، عرضت عليهم مبالغ تقدر بمئات آلاف الدولارات للانتقال إلى خدمة Instagram Reels الجديدة، واجتذاب متابعيهم إلى هذه الخدمة ومنصاتها".

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم "إنستغرام"، ساريسا ترور، إن شركتها تواصلت مع عدد من المدونين المشهورين بالفعل، لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن العروض أو المبالغ المالية التي من الممكن أن تكون عرضت عليهم، أو الشبكات والمواقع التي يستخدمها هؤلاء الأشخاص، وفق "روسيا اليوم".

وأضافت "إنستغرام مستعدة للاستثمار مع المدونين المشهورين، الحديث يدور هنا عن المدونين الذين يملكون ملايين المتابعين وذوي خبرة واسعة".

وهذه الخطوة من "إنستغرام" تبعا لصحيفة The Wall Street Journal تشير إلى أن خدمة Instagram Reels قد تصبح منافسا قويا لـ "تيك توك".

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين عن تيك توك، وللرد على المنافسين كانوا قد استحدثوا مؤخرا خطة تهدف إلى جمع 200 مليون دولار، ليدعموا بها مستخدمي منصتهم الإلكترونية.