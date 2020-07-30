إنستغرام يحذف فيديو "لقاح كورونا الواعد" من حساب مادونا

عطّل تطبيق "إنستغرام" الوصول إلى منشور للمغنية مادونا بدعوى أنها تروج لمعلومات خاطئة حول فيروس كورونا المستجد بسبب فيديو نشرته على حسابها الرسمي في الموقع.

في هذا المنشور الذي تشاركته مادونا مع مشتركيها الذين يزيد عددهم عن 15 مليونا، أكدت مادونا "توافر لقاح فعال منذ أشهر لكنه أبقي طي الكتمان ليصبح الأثرياء أكثر ثراء والفقراء والمرضى أكثر مرضا".

وأرفقت المنشور كذلك بفيديو للطبيبة الأمريكية ستيلا إيمانويل التي تروج للهيدروكسي كلوروكين على أنه علاج سحري لفيروس كورونا المستجد.

وسرت مقاطع مصورة لكلام إيمانويل كثيرا عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة. ولم يثبت علميا أن هيدروكسي كلوروكين وهو علاج ضد الملاريا، فعال في مكافحة مرض كوفيد-19.

وقد انتقدت إيمانويل في الشريط أيضا الكمامات وإجراءات العزل، وفقاً لقناة الحرة.

وقالت ناطقة باسم "فيسبوك "التي تملك "إنستغرام" لوكالة فرانس برس "لقد سحبنا شريط الفيديو هذا لأنها تدلي فيه بتصريحات خاطئة حول العلاجات ووسائل الوقاية من كوفيد-19".

وأضافت "الأشخاص الذين تفاعلوا مع الشريط أو علقوا عليه أو تشاركوه سيحصلون على رسالة توجههم إلى معلومات موثوقة حول الفيروس".

وألغي منشور مادونا إلا أن صورا ملتقطة من الشاشة تظهر أن "إنستغرام" موهت أولا الرسالة وأرفقتها بعبارة "نبأ كاذب" قبل أن تلغيه كليا مع رابط إلى صفحة تحقق من صحة الأخبار تدحض صحة هذه التصريحات.

وقالت مادونا في مايو انها أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتعافت منه، ما اضطرها إلى إلغاء حفلات في باريس.