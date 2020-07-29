"إنستجرام" يعرض حوافز مالية لجذب مستخدمي "تيك توك"

المصدر: البيان الإلكتروني

يعرض تطبيق "إنستجرام"، المملوك من فيسبوك، حوافز مالية على مستخدمي "تيك توك" الذين لديهم ملايين المتابعين، لإقناعهم باستخدام خدمة منافسة جديدة باسم "ريلز" ما يعتبر تصعيداً في مواجهة عالية المخاطر بين عملاقي التواصل الاجتماعي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الاقتصادية الأمريكية.

وتعد "ريلز" خاصية جديدة على "إنستجرام" تشبه تطبيق "تيك توك"، والتي تسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة، والتي من المقرر استخدامها من خلال أيقونة جديدة في أسفل شاشة تطبيق "إنستجرام".

وتخطط "فيسبوك" لإطلاق الخدمة الجديدة على تطبيق مشاركة الصور الشهر المقبل في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، والتي تهدف لمنافسة "تيك توك" التابع لشركة التكنولوجيا الصينية "بايت دانس".

وكان تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك" قد أنشأ الأسبوع الماضي صندوقًا بقيمة 200 مليون دولار لدعم صانعي المحتوى وتمكين المستخدمين من جمع المال عبر التطبيق.

ويمضي المستخدمون في الولايات المتحدة وقتا أطول يوميا على تطبيق "تيك توك" من تطبيق "إنستجرام"، بحسب بيانات حديثة نشرتها شركة الخدمات المالية "كوين".

وأظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا في شعبية تطبيق "تيك توك" بين المستخدمين، فخلال الربع الثاني من 2020، كان مستخدمو تيك توك يمضون يوميا نحو 41 دقيقة بالمتوسط على التطبيق بفارق ثماني دقائق، عن مستخدمي "إنستجرام" الذي يستخدم بمتوسط 33 دقيقة، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج".

لكن تطبيق "تيك توك" يواجه تهديدات محتملة في الولايات المتحدة، مع تفكير إدارة الرئيس دونالد ترمب في حظره، أو فصله عن الشركة الصينية الأم.