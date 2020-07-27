هواوي تطلق هاتف Nova 7 5G

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن إطلاق هاتفها العصري الرائد HUAWEI nova 7 5G الذي يمتاز بتصميمه الرائع والصغير لتلبية تطلعات المستهلكين من فئة الشباب. وتم تجهيز هاتف HUAWEI nova 7 5G بنظام كاميرا رباعية عالية الوضوح مدعمة بالذكاء الاصطناعي مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مما يوفر ابتكارات الكاميرا المميزة من هواوي إلى شريحة أوسع من المستهلكين.

كاميرا رباعية عالية الوضوح

يتميز هاتف HUAWEI nova 7 5G بنظام كاميرا رباعية عالية الوضوح بدقة 64 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي. وتتألف إعدادات الكاميرا من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا بعدسة ذات زاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا بعدسة التقريب البصري telephoto بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا بعدسة التقريب (الماكرو) بدقة 2 ميجابكسل. وتعمل الكاميرات الأربع معاً لدعم مجموعة واسعة من سيناريوهات التصوير مما يتيح مستويات أعلى للإبداع للمستخدمين في دولة الإمارات. التقط صوراً رائعة مع تفاصيل غنية في ظروف الإضاءة القوية باستخدام الكاميرا الرئيسية عالية الوضوح بدقة 64 ميجابكسل، والتي تدعم تقنية تجميع وحدات البكسل 4 في واحد لزيادة حجم وحدات البكسل والتقاط المزيد من الضوء إلى جانب وضع التصوير الليلي الفائق Super Night Mode 3.0 من هواوي.

ويمكن للمستخدمين تصوير لقطات أشمل مع الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، والتي تتميز بمجال رؤية يبلغ 120 درجة لتسهيل التصوير الفوتوغرافي للمناظر الطبيعية واللقطات الجماعية. وتدعم عدسة التقريب البصري telephoto بدقة 8 ميجابكسل التقريب الهجين حتى 5 مرات والتقريب الرقمي حتى 20 مرة إلى جانب تقنية تثبيت الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي (AIS) للقطات قريبة وثابتة. وفي الوقت نفسه، تدعم الكاميرا بعدسة التقريب (الماكرو) بدقة 2 ميجابكسل نظام الكاميرا الرباعي المدعم بالذكاء الاصطناعي للتركيز والتقاط صور قريبة تصل إلى مسافة 4 سم من العدسة مما يوفر المزيد من الاستخدامات المتنوعة لنظام الكاميرا القوي. ويمكن لإعدادات الكاميرا في هاتف HUAWEI nova 7 5G تصوير مقاطع فيديو بدقة 4k مع ميزة التصوير الفوتوغرافي بخاصية تايم لابس.

أداء مُطوّر واتصال بشبكات الجيل الخامس

يعتمد هاتف HUAWEI nova 7 5G على مجموعة شرائح Kirin 985 5G SoC ليوفر أداءً قوياً وقدرات معالجة بالذكاء الاصطناعي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وبالتالي يشكل خياراً مثالياً لكل المهام من الإنتاجية في العمل إلى ألعاب الهاتف المحمول. ويتمتع ISP 5.0 بقدرة إنتاجية محسنة بنسبة 15% لدعم خوارزميات التصوير المتقدمة مثل BM3D وتقليل ضوضاء ذو النطاق المزدوج للتخلص من الآثار في الصور ومقاطع الفيديو. وتم دمج مودم الجيل الخامس في مجموعة شرائح Kirin 985 5G لدعم اتصال أسرع وأكثر ذكاءً وثباتاً بشبكة الجيل الخامس. كذلك، يأتي هاتف HUAWEI nova 7 5G مزوداً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت للحصول على أداء انسيابي للتطبيقات بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية ضخمة تبلغ 256 جيجابايت للصور ومقاطع الفيديو والألعاب والتطبيقات وغيرها.

يضم نظام الكاميرا الرباعية عالية الوضوح بدقة 64 ميجابكسل والمدعمة بالذكاء الاصطناعي ميزات الفيديو الفريدة التي تتميز بها هواوي، مثل وضع تصوير الفيديو المزدوج HUAWEI DUAL-VIEW Video Mode الذي يمكّن المستخدمين من إنتاج مقاطع فيديو إبداعية بالتقاطها بكاميرتين مختلفتين في الوقت نفسه.

بطارية تدوم طوال اليوم

يرتقي هاتفHUAWEI nova 7 5G بأداء البطارية إلى مستويات متقدمة حيث تدوم بطاريته3 طويلاً بفضل سعتها الضخمة البالغة 4000 مللي أمبير في الساعة، كما يمكّن الشاحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط المستخدمين من إعادة شحنها حتى 70% خلال 30 دقيقة فقط بطريقة آمنة وفعالة تماماً.

كاميرا السيلفي

يأتي هاتف HUAWEI nova 7 5G مزوداً بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عريضة f / 2.0 لتقديم صور سيلفي مذهلة مع تأثيرات عمق المجال الطبيعية التي تُبرز الهدف. كما أنها أداة ممتازة وقوية لتدوين مقاطع الفيديو وتدعم التقاط 30 إطاراً في الثانية بجودة 4k مع ميزة التثبيت الإلكتروني للصورة لضمان ثبات مقاطع الفيديو الذاتية.

وتوفر الشاشة ميزة فلاش دائري لتسجيل الفيديو في إعدادات الإضاءة المنخفضة، لذلك سيمكنك هاتف HUAWEI nova 7 5G من تصوير مقاطع فيديو ذاتية رائعة في الداخل أو في الهواء الطلق، ليلاً أو نهاراً. أما وضع التصوير الليلي الفائق Super Night Selfie 3.0 فيضيف تحسينات للبشرة وإمكانية التحكم في الضوضاء وإزالة الانعكاس مما يساعد المستخدمين على تحقيق نتائج مذهلة حتى في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة.

تصميم متميز وملفت

تشتهر سلسلة هواتف Huawei nova بتصميماتها الرائعة والمبتكرة وألوانها الفريدة وهو ما يتميز به أيضاً هاتفHUAWEI nova 7 5G . وصُمم الهاتف بزجاج منحني ثلاثي الأبعاد في الخلف مع تصميم صغير الحجم وخفيف الوزن.

وتسمح عملية التصنيع الفريدة من هواوي بتطبيق العديد من الطبقات الملونة وطلاءات النانو في الجزء الخلفي من الهاتف، مما يمنح ألواناً جديدة ونابضة بالحياة. وتم تزويد هاتف HUAWEI nova 7 5G بشاشة عرض كاملة OLED HUAWEI Punch FullView مقاس 6.53 بوصة، بدقة Full HD و2400x1080. كما أنّ الشاشة معتمدة من مؤسسة TÜV Rheinland لتجربة مشاهدة أكثر راحة. ويتميز هاتف HUAWEI nova 7 5G بمستشعر بصمة الإصبع على الشاشة بدلاً من تصميم خاصية بصمة الإصبع في الجزء الخلفي لتحتفظ اللوحة الخلفية بملمسها السلس.

واجهة تفاعلية

يضيف هاتف HUAWEI nova 7 5G ميزات جديدة إلى AppAssistantبما في ذلك النافذة العائمةFloating Windows للرد السريع على الرسائل.

تم تزويد هاتف HUAWEI nova 7 5G مسبقاً بمنصة HUAWEI AppGallery، متجر التطبيقات الرسمي لشركة هواوي. ويمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية، والاستمتاع بمكتبة غنية من وسائط الترفيه عالية الجودة على HUAWEI Video وHUAWEI Musicو HUAWEI Readerفضلاً عن إضافة محتوى جديد من كبار الشركات المطورة بشكل منتظم. وأصبح الآن من السهل على مستخدمي هواوي البحث عن التطبيقات التي يريدونها وتنزيلها مباشرة من شاشتهم الرئيسية عبر أداة البحث Petal Search الجديدة التي توفر لمستخدمي هواوي منصة مفتوحة لملايين التطبيقات.