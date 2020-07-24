تسريبات تكشف مواصفات هاتف نوكيا الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تسريبات عدداً من مواصفات الهاتف المنافس الذي ستطرحه نوكيا هذا العام.

وتبعا لتسريبات الموقع الإلكتروني لمركز " TENAA" فإن الهاتف الجديد الذي يحمل الرمز TA-1258 سيحصل على هيكل بأبعاد (159.6/77.5/8.5 ) ملم، سيكون محميا على الأغلب من الماء والغبار وفق أحدث المعايير العالمية، وفقاُ لورسيا اليوم.

كما من المفترض أن يزود هذا الجهاز بشاشة بمقاس 5.99 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +HD.

وسيعتمد هذا الهاتف أيضا على بطارية بسعة 3040 ميلي أمبير، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 2 أو 3 غيغابايت.

وستزوده نوكيا على الأغلب بمعالج ثماني النوى من نوع MеdiaTek Helio P22، فيه أنوية من نوع ARM Cortex-A53 بتردد 2.0 غيغاهيرتز، سيعمل مع معالج للرسوميات من نوع IMG PowerVR GE8320.

كما سيعتمد الهاتف على نظام تشغيل "أندرويد-10" وسيحوي منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ومن المفترض أن يحصل أيضا على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وعلى ماسح لبصمات الأصابع.

ولم تدل نوكيا بعد بأي تصريحات حول خصائص هذا الجهاز الأخرى أو موعد إطلاقه، لكن التسريبات تشير إلى أن ظهوره في الأسواق سيكون خريف العام الجاري.