واتسآب يقترب من إطلاق ميزة طال انتظارها

المصدر: وكالات

يستعد القائمون على تطوير تطبيق "واتسآب" لإطلاق ميزة جديدة له تتيح لمستخدميه استخدام عدد من الأجهزة لنفس الحساب.

وستتيح الميزة الجديدة لمستخدمي "واتسآب" استخدام نفس الحساب على 4 أجهزة مختلفة في وقت واحد.

وبحسب ما نشر موقع WABetaInfo، فإن هذه الميزة ما زالت قيد التطوير، وعندما ستصبح جاهزة سيكون هناك شعار إمكانية استخدام الحساب على أجهزة أخرى.

كما وذكر الموقع بأنه لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق هذه الميزة.

يذكر بأن مطوري تطبيق "واتسآب" كانوا قد بدأوا العمل في وقت سابق على تطوير ميزة تسمح للمستخدمين بالعثور على رسائل ومحادثات بحسب التاريخ واليوم.

هذا وحذر الموقع في وقت سابق من انتشار نسخة مزيفة من تطبيق "واتسآب"، بنفس الاسم والشكل للتطبيق.

جاء ذلك بعدما كشفت معلومات أن ملايين الأشخاص في العالم يستخدمون النسخة المزورة، الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة للمخترقين والقراصنة، الذين يمكنهم بواسطة هذا التطبيق التجسس على المستخدمين أو اختراق هواتفهم بشكل كامل والسطو على المعلومات والصور الموجودة على الهاتف.