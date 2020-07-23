"تويتر" تكشف تفاصيل جديدة عن يوم "الاختراق الكبير"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة تويتر، عن أن المخترقين تمكنوا من الوصول إلى الرسائل المباشرة لـ 36 حساباً وذلك خلال تعرض المنصة لاختراق أمني كبير، أدى إلى قرصنة عدد كبير من حسابات مجموعة من الشخصيات البارزة الأسبوع الماضي،

وقالت الشركة في منشور لها على حساب الدعم الخاص بالمنصة على تويتر، أن عملية القرصنة التي حصلت مستهدفة 130 حساباً لشخصيات معروفة، ربما تمكنت من الوصول إلى بعض الرسائل الخاصة لـ 36 حساباً، من بينهم مسؤول منتخب في هولندا.

وأضافت توتير، أنها لم تعثر على أي أدلة أو معطيات تشي بإمكانية الوصول إلى رسائل مسؤولين منتخبين آخرين، لافتة إلى أن المهاجمين كانوا قادرين على استعراض معلومات شخصية لبعض الحسابات المخترقة، بما فيها عنوانين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.

وأوضحت أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن الاختراق الأخير إلا أنها أرادت مشاركة تفصيلات أكثر حول ما فعله المهاجمون بالحسابات التي تمكنوا من الوصول إليها بعد مراجعة شاملة لجميع الحسابات المستهدفة.

وكانت حسابات رسمية تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، من أمثال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وإيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا وجيف بيزوس رئيس شركة أمازون، وكبريات الشركات الأميركية مثل آبل وأوبر، تعرضت لعملية قرصنة ضخمة، عصر الأربعاء الماضي، تمكن خلالها مقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي تلك الحسابات إلى إرسال مبالغ بعملة "بيتكوين" الرقمية مع وعد بمضاعفتها.