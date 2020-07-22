فيسبوك يحظر أكبر مجموعة مناهضة للكمامات

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

اتخذ موقع فيسبوك موقفًا صارما ضد مناهضي الكمامات وحذف واحدة من أكبر المجموعات المخصصة لنشر معلومات خاطئة حول فيروس كورونا.

ووفقًا لما أورده موقع "ذا فيرجي" فإن المجموعة المناهضة لارتداء الكمامات "Unmasking America!" كان لديها حوالي 9600 عضوا وكانت مهمتها "نشر الحقيقة حول الكمامات" كما تدعي.

وزعمت المجموعة أن ارتداء الكمامات يعرقل تدفق الأوكسجين إلى الدم وأن ارتدائها له تأثير نفسي.

وكتبت المجموعة في حسابها.. "عندما ترتدي قناعًا ، فأنت توافق على أن جميع البشر خطرون ومعدون ويشكلون تهديدا".

وقال المتحدث باسم فيسبوك، دامي أويفيسو: "لدينا سياسات واضحة ضد الترويج للمعلومات الخاطئة الضارة حول كورونا وقمنا بإزالة هذه المجموعة بينما نراجع المجموعات الأخرى".

على الرغم من إزالة المجموعة، يشير موقع ذا فيرجي إلى أنه لا يزال هناك الكثير من المنظمات الأخرى على المنصة بما في ذلك مجموعة `` Million Unmasked March '' التي تضم 7800 عضو.

وكتبت المجموعة على حسابها: "نعتقد أن ارتداء أطفالنا للأقنعة في المدارس ضار جسديا ونفسيا. انضم إلينا وقل لا مزيد من الكمامات".

وحدثت منظمة الصحة العالمية من إرشاداتها بشأن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وأوصت بارتدائها للحد من انتشار فيروس كورونا.