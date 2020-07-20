هواوي تشعل السوق بتخفيضات العيد التي تصل إلى 88 %

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد النجاح الكبير الذي حققه أول حدث رقمي مباشر للتخفيضات وكجزء من التزامها بالتفاعل مع المستهلكين المحليين من خلال توفير التجارب الجديدة. كشفت هواوي عن تواريخ HUAWEI AppGallery EID Live Sale، النسخة القادمة من حدث المستهلك المباشر في دولة الإمارات، والتي ستأتي في الوقت المناسب لعطلة العيد.

سيقام البث المباشر على مدار يومين هما الثلاثاء 21 يوليو ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً على صفحات هواوي العربية الرسمية على الفيسبوك ويوتيوب، ويوم الأربعاء 22 يوليو ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً على صفحات هواوي العربية الرسمية على الفيسبوك ويوتيوب وقناة Mo Vlogs على اليوتيوب.

وعادت فعالية التخفيضات المباشرة مع عدد كبير من أحدث منتجات العلامة وهاتفها الرائد الجديد HUAWEI nova 7 5G.

حيث سيتمكن المشاهدون من الحصول على أروع الصفقات بما في ذلك عروض لفترة زمنية محدودة بخصم يصل إلى 88% وتخفيضات ضخمة وسريعة وجوائز مجانية وهم في منازلهم. وسيتمكنون أيضاً من التفاعل مع مضيف البث المباشر يوم 21 يوليو لاعب كرة القدم عادل جمال ومضيفين جدد في 22 يوليو هما مدوني الفيديو المشاهير Mo Vlogs وLana Rose.

سيحصل المقيمين في دولة الإمارات خلال حدث HUAWEI AppGallery EID Live Sale على:

• تخفيضات ضخمة وسريعة تتضمن شراء 3 أجهزة بسعر 999 درهم إماراتي هي: HUAWEI MatePad Pro 5G و HUAWEI Sound X وHUAWEI P40 Pro+/ 5G والمزيد1

• عرض الإطلاق الحصري لهاتف 5G الرائد HUAWEI nova 7 5G بسعر 1,799 درهم إماراتي مع هدية مجانية هي ساعة HUAWEI Watch GT 1

• عروض يجب ألا تفوتوها تضم HUAWEI Mate30 Pro 5G خلال التخفيضات المباشرة بسعر 2,399 درهم إماراتي (السعر الأصلي 3.899 درهم إماراتي) والمزيد 1

• اشتروا المزيد ووفروا أكثر مع التخفيضات الإضافية حتى 600 درهم إماراتي عند شراء المزيد 1

أنفقوا 1,000 درهم إماراتي واحصلوا على خصم 50 درهم إماراتي

أنفقوا 2,000 درهم إماراتي واحصلوا على خصم 200 درهم إماراتي

أنفقوا 5,000 درهم إماراتي واحصلوا على خصم 600 درهم إماراتي

• فوزوا بالجوائز المجانية عبر مشاركة المنشور وكتابة التعليقات خلال البث المباشر واربحوا المكافآت 2

1 الكمية محدودة.

2 سيتم اختيار 12 فائز بشكل عشوائي.