تويتر تروي القصة: كيف اخترق القراصنة حسابات المشاهير!؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت تويتر إن القراصنة {تلاعبوا} بموظفين في الشركة للوصول إلى حسابات مشاهير تم اختراقها.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في تويتر أنه "حتى الآن ، نعلم أن القراصنة وصلوا إلى الأدوات المتاحة فقط لفرق الدعم الداخلي لدينا لاستهداف 130 حسابًا على تويتر.. بالنسبة لـ 45 من هذه الحسابات ، تمكن القراصنة من الحصول على كلمة المرور وتسجيل الدخول إلى الحساب وإرسال تغريدات."

وسيطر القراصنة على حسابات شخصيات شهيرة منها المرشح الرئاسي الأميركي جو بايدن، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة "تسلا".

ومن بين المشاهير الآخرين التي تأثرت حساباتهم، مغني الراب الأمريكي كاني ويست، وكذلك جيف بيزوس مؤسس "أمازون"، ورجل الأعمال وارن بافيت، إضافة إلى بيل غيتس المؤسس المشارك لـ"مايكروسوفت"، وحسابات شركتي "أوبر" و"أبل".