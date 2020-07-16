الحسابات الموثقة على تويتر تعود إلى "التغريد"

المصدر: البيان الإلكتروني

عادت للتو الحسابات الرسمية الموثقة عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر إلى التغريد بعد حوالي ساعتين من التوقف.

وكانت تويتر أعلنت عبر حسابها للدعم الفني عن الحد من القدرة على التغريد للحسابات الرسمية الموثقة، حتى إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بهذه الحسابات، بعد تعرض كثير منها للاختراق.

وأكدت شركة “تويتر”، في بيان لها، فتح التحقيق في عملية الاختراق التي تعرض لها الموقع خلال الساعات الماضية، وتسبب في حالة ارتباك لملايين المستخدمين.

وكانت حسابات رسمية على موقع تويتر تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة تعرضت لعملية قرصنة ضخمة عصر أمس الأربعاء.