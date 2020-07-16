بدائل "غوغل بلاي" لهواتف هواوي الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

يُعتبر هاتف (هواوي بي 40 برو) Huawei P40 Pro من الهواتف الرائدة الرائعة، حيث يأتي بتصميم مميز، ومواصفات قوية، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. لكنه لا يأتي مزودًا بخدمات غوغل بلاي بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة هواوي منذ مايو 2019.

لم تعد هواوي بعد سلسلة هواتف P30 قادرة على إطلاق هواتف جديدة تتضمن (خدمات غوغل للأجهزة المحمولة) Google Mobile Services، التي تُعتبر أساس معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد فهي تشتمل على العشرات من تطبيقات غوغل، وواجهة برمجة التطبيقات والخدمات التي تعتمد على التخزين السحابي، مثل: خرائط غوغل، وغوغل درايف، ويوتيوب، وغوغل بلاي، وكروم وغيرها.

بدون خدمات جوجل؛ فإن هواتف هواوي الجديدة لا تفتقد هذه المنتجات الأساسية من غوغل فحسب، بل تفتقر أيضًا إلى عدد من التطبيقات الشائعة الأخرى مثل: فيسبوك، وواتساب، وإنستغرام، وغيرها.

تقدم هواوي في هواتفها الجديدة متجر (AppGallery) ليحل محل متجر تطبيقات غوغل، ويضم العديد من التطبيقات الشهيرة مثل: سناب شات، و TikTok، و Deezer، و Amazon، و Amazon Prime Videos، و Booking.com و The Financial Times، و BBC News، وغير ذلك الكثير. كما أنه يضم بعض الألعاب المحمولة الأكثر شعبية، بحسب موقع (aitnews).

ولكن للأسف؛ لا تزال تطبيقات مهمة مثل: فيسبوك، وواتساب، وإنستغرام، ونتفليكس، وماسنجر، وغيرها غائبة عن متجر تطبيقات هواوي.

لحسن الحظ؛ هناك عدد قليل من البدائل لمتجر غوغل بلاي، ولكن قد لا يكون بها تنوع كبير في التطبيقات المتاحة مقارنةً بمتجر غوغل بلاي، مما يعني أنه ستكون هناك أوقات قد تحتاج فيها للبحث عن تطبيقات من مصادر متعددة.

إليك 4 بدائل لمتجر غوغل بلاي يمكنك استخدامها في هواتف هواوي الجديدة:

1- متجر أمازون Amazon Appstore:

لا يعلم الكثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية أن شركة أمازون لديها بالفعل متجر تطبيقات خاص بها يُسمى (Amazon Appstore) أطلقته قبل سنوات إلى جانب أجهزة (Fire) اللوحية الخاصة بها.

ولكن لا يشترط الوصول للمتجر استخدام جهاز أمازون اللوحي، حيث يمكن لمستخدمي هاتف هواوي P40 Pro الجديد الوصول للمتجر وتنزيل التطبيقات التي يحتاجونها.

ستكون هناك مجموعة مختارة من التطبيقات المدفوعة والمجانية للاختيار من بينها. وسيكون هناك أيضًا مجموعة من الأفلام والكتب والموسيقى والبرامج التلفزيونية التي يمكنك شراؤها وتنزيلها، مما يجعل متجر (Amazon Appstore) أحد أقرب البدائل لمتجر جوجل بلاي.

2- APKMirror:

كما يوحي الاسم يعتبر موقع (APKMirror) بمثابة مرآة لمتجر جوجل بلاي، كما أنه يتكامل معه، حيث إذا قمت بتثبيت ملف (APK) من هذا الموقع فيمكنك تحديث التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن التوافق والتحديثات المستقبلية.

صُمم (APKMirror) ليتيح للمستخدمين الذين يريدون أحدث إصدار من التطبيق من تنزيله بسرعة خلال المرحلة التجريبية، بدلاً من انتظار إطلاق التحديث من خلال متجر غوغل بلاي. كما أنه يتجاوز القيود الجغرافية مما يعني أنه يمكنك تنزيل التطبيقات المحجوبة في بلدك وتثبيتها في جهازك.

3- متجر GetJar:

يُعتبر (GetJar) واحدًا من أقدم متاجر التطبيقات، وهو أقدم من متجر غوغل بلاي نفسه، حيث أُطلق في عام 2004، بينما أطلقت كل من آبل وغوغل متجري آب ستور، وغوغل بلاي خلال عام 2008.

يُعتبر متجر (GetJar) بديلًا مثاليًا لمتجر غوغل بلاي، حيث يوفر أكبر عدد من التطبيقات والألعاب مجانًا، كما يوفر التطبيقات بصيغة Apk، ويتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

4- متجر F-Droid:

يُعتبر متجر (F-Droid) هو النسخة المفتوحة المصدر من متجر غوغل بلاي، فهو متجر تطبيقات رسمي يمكنك تثبيته بسهولة من موقعه على الإنترنت، وما يجعله فريدًا أنه يضم العديد من التطبيقات المجانية والمفتوحة المصدر.

جميع التطبيقات والألعاب في متجر (F-Droid) مفتوحة المصدر ومجانية يمكن لأي مستخدم تنزيلها في جهازه، ورؤية الكود البرمجي الخاص بها بدون الحاجة إلى كسر حماية الهاتف، وهذه التطبيقات والألعاب منظمة في مجموعة من التصنيفات داخل المتجر بحيث يمكنك اكتشاف تطبيقات وألعاب جديدة حسب طبيعة الاستخدام.

كما يقوم المتجر بالكشف عن التطبيقات التي قمت بتنزيلها في السابق ويُعلمك في حال توفر أي تحديثات بخصوصها. وكل ذلك من خلال واجهة مستخدم أنيقة وبسيطة.