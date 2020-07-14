بريطانيا تصدم هواوي وتمنح واشنطن انتصاراً على بكين

المصدر: ا ف ب

رضخت بريطانيا الثلاثاء للضغوط الأمريكية ووافقت على الاستغناء التدريجي عن شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي في موضوع شبكة الجيل الخامس، رغم تحذيرات بكين لها من اجراءات انتقامية.

ودعت هواوي الحكومة البريطانية لإعادة النظر في قرارها فرض حظر على شراء معدات شبكة الجيل الخامس منها، معتبرة ان الإجراء "محبط" و"مسيس".

ويمنح القرار البريطانية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارا كبيرا في معركتها الجيوسياسية والتجارية مع الصين.

لكنّ القرار البريطاني يهدد بإلحاق مزيد من الأضرار بعلاقات بريطانيا مع القوة الآسيوية العملاقة ويحمل كلفة كبيرة لمقدمي خدمات الهاتف المحمول في المملكة المتحدة الذين يعتمدون على معدات هواوي منذ ما يقرب 20 عاما.

وأعلن وزير الرقمنة البريطاني أوليفر دودن عن القرار خلال جلسة للبرلمان الثلاثاء، بعد أن ترأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعات مع حكومته ومجلس الأمن القومي.

وأبلغ دودن النواب "من نهاية هذا العام، على مزودي الاتصالات عدم شراء أي من معدات الجيل الخامس من هواوي".

وقال المتحدث باسم الشركة الصينية في بريطانيا ايد بروستير "للأسف مستقبلنا في بريطانيا بات مسيسا، الأمر متعلق بالسياسة التجارية الأمريكية وليس الأمن".

وتابع "هذا القرار محبط، انه خبر سيء لأي شخص في بريطانيا ولديه هاتف نقّال".

وتتطلب المبادئ التوجيهية الجديدة أيضًا نزع جميع معدات هواوي الحالية بنهاية عام 2026.

وأوردت تقارير أنّ شركة هواوي تضغط من أجل سريان الحظر الكامل بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2024 على أبعد تقدير والتي يمكن أن تؤدي إلى وصول حكومة جديدة إلى السلطة تتبنى نهجا أكثر تعاطفًا.

العقوبات الأمريكية

أثار جونسون غضب ترامب وأزعج بعض أعضاء حزبه المحافظ من خلال السماح للشركة الصينية الرائدة في مجال شبكات الجيل الخامس بالمساعدة في نشر شبكة البيانات الجديدة السريعة في بريطانيا في يناير.

وكانت بريطانيا حينها تستكمل خروجها المضطرب من الاتحاد الأوروبي وتتطلع إلى علاقات قوية مع الاقتصادات الآسيوية القوية التي يمكن أن تحقق رؤية جونسون لـ "بريطانيا العالمية".

لكن إدارة ترامب ابلغت الحكومة البريطانية أن قرارها عرّض تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين للخطر ويمكن أن يؤدي حتى إلى نقل بعض الطائرات الأمريكية المقاتلة من إنجلترا.

وتعتقد واشنطن أن الشركة الصينية الخاصة يمكنها إما التجسس لمصلحة بكين واما إغلاق شبكات الجيل الخامس للدول المنافسة في أوقات الحرب.

ونفت هواوي هذه الاتهامات مرارا وأشارت إلى عقدين من التعاون مع وكالات الأمن البريطانية التي تحققت من سلامة شبكات الجيلين الثالث والرابع الحالية.

واضطرت لندن إلى مراجعة عقودها مع هواوي بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة في مايو والهادفة لمنع هواوي من تطوير أشباه النواقل في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية.

لكنّ العقوبات الجديدة أثارت احتمال اضطرار هواوي إلى التحول من موردين أمريكيين موثوق بهم إلى بدائل لا يمكن ضمان سلامتها من قبل وكالات الأمن البريطانية.