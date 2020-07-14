أخيراً.. غوغل "تصلح" مشكلة هواتف "أندرويد" الكبرى

المصدر: البيان الإلكتروني

ما يزال نظام تشغيل غوغل "أندرويد" الأكثر شيوعاً على هذا الكوكب، والآن يبدو أن شركة التكنولوجيا الأمريكية ربما أصلحت أخيرا واحدة من أكبر مشاكله.

وعلى الرغم من شعبية "أندرويد"، توجد مشكلة صارخة، حيث ما يزال العديد من المستخدمين غير قادرين على الحصول على أحدث إصدار من هذا البرنامج.

ومع وجود العديد من الشركات المختلفة، التي تصنع المئات من الهواتف الذكية، إلى جانب إضافة تطورها الخاص إلى "أندرويد" نفسه، قد يستغرق الأمر في كثير من الأحيان شهورا حتى تُطلق التحديثات.

وتسببت هذه المشكلة بترك ملايين الأجهزة في جميع أنحاء العالم، تعمل ببرامج قديمة.

ولحسن الحظ، يبدو أن غوغل أصلحت أخيرا المشكلة، مع آخر تحديث للشركة كشفت عن Android 10 (أحدث إصدار من برنامجها)، الذي شهد أعلى معدل استجابة على الإطلاق.

وقالت غوغل في منشور على مدونتها: "قدمنا ​​على مدار السنوات القليلة الماضية إمكانات جديدة تمكننا من تقديم تحديثات بشكل أكثر انتظاما وسرعة وكفاءة لأجهزة "أندرويد". وبفضل هذه الجهود، كان اعتماد Android 10 أسرع من أي إصدارات سابقة من النظام. وعمل Android 10 على 100 مليون جهاز بعد 5 أشهر من الإطلاق - أسرع بنسبة 28٪ من Android Pie".

وأضافت: "نحن متحمسون لزيادة استخدام "أندرويد" ونشعر بالامتنان للتعاون الوثيق مع مجموعة الشرائح وشركاء OEM لدينا، لنشر التحديثات في وقت مبكر. نواصل العمل على عدد من التحسينات في النظام الأساسي والبنية التحتية للاستفادة من أحدث إصدارات أندرويد".

ويبدو معدل اعتماد Android 10 أفضل عندما تقارنه بـ Android Oreo، الذي أُصدر لأول مرة في العام 2017، بحسب "روسيا اليوم".

وعمل نظام التشغيل هذا على نحو 10 ملايين جهاز بعد 5 أشهر من الإطلاق.

ويظهر مخطط صادر عن غوغل أن Android 10 مثبت الآن على 400 مليون جهاز يتفوق على كل إصدار سابق من البرنامج.

وقبل أن يكون عشاق "أندرويد" متحمسين للغاية، يجدر التحقق من أحدث إحصائيات Apple.

وتؤكد أحدث الإحصائيات أن أكثر من 80٪ من أجهزة آيفون، تعمل الآن بنظام iOS 13 - أحدث نظام تشغيل للشركة. وفي الواقع، تقول آبل إن هذا الرقم يرتفع إلى أكثر من 90٪ لجميع الأجهزة البالغ عمرها أقل من سنتين.