أهم التغييرات القادمة على هواتف آيفون

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت شركة «أبل» الأمريكية ، أمس (الخميس)، أول إصدار تجريبي عام لنظام «آي أو إس 14»، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل «آيفون».

ويسمح البرنامج لأي شخص لديه هاتف «آيفون» يعود لعام 2015 أو بعد ذلك بتجربة البرنامج الذي سيتم إطلاقه مع طرازات الهواتف الجديدة في الخريف. وإنها ليست النسخة النهائية المصقولة بالكامل من نظام «آي أو إس 14» والتي يتم إصدارها عادة في سبتمبر ، وفقاً لتقرير لشبكة «سي إن بي سي».

ويمكّن الإصدار التجريبي المستخدمين الذين يرغبون في رؤية التغييرات التي أجرتها «أبل» هذا العام والوصول إلى ميزات جديدة، مثل شاشة رئيسية مُعاد تصميمها مع تحديث الأدوات تلقائياً، وتنظيم التطبيقات تلقائياً، وأبرز خصائص «سيري» الجديدة، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

ومن أبرز التغييرات التي ستشهدها هواتف «آيفون»:

* إعادة تصميم الشاشة الرئيسية

أعادت الشركة تصميم الشاشة الرئيسية للهاتف. الآن، بالإضافة إلى شبكة التطبيقات التي لم تتغير منذ إطلاق «آيفون» لأول مرة في عام 2007، يمكنك إضافة «أدوات» أو برامج صغيرة مع معلومات التحديث المباشر حول الخرائط أو الصور أو الأخبار أو أي شيء يقرر مطور البرامج بناءه.

* مكتبة التطبيقات

هناك أيضاً لوحة جديدة تظهر في الشاشة الرئيسية تسمى «مكتبة التطبيقات»، والتي تقوم تلقائياً بتنظيم تطبيقاتك وفرزها لك، بالإضافة إلى توفير قائمة بالترتيب الأبجدي.

* مشاهدة الفيديوهات

يمكنك الآن مشاهدة فيديو أو مؤتمر بالفيديو أثناء استخدام تطبيق آخر. ويمكن نقل وتغيير حجم النوافذ كما يحلو لك.

* إشعارات أقل للمكالمات الهاتفية

في الإصدارات السابقة من «آي أو إس»، عندما تصلك مكالمة هاتفية، تستحوذ على الشاشة بأكملها، حتى إذا كنت تفعل شيئاً آخر. ولكن في الإصدار الجديد، تظهر المكالمات، كرمز، مثل الإشعارات الأخرى. وينطبق الإشعار الجديد أيضاً على مكالمات «فيستايم» و«سكايب».

* واجهة «سيري» الجديدة

لم تعد المساعدة الصوتية «سيري» تسيطر على شاشة «آيفون» بالكامل عندما تطرح عليها سؤالاً. بدلاً من ذلك، تظهر «سيري» في أسفل الشاشة، وتقدم إجابتها على أسئلتك ضمن إشعار.

* تطبيق الترجمة

يحتوي «آي أو إس 14» على تطبيق جديد مدمج، وهو «ترانسليت» أي ترجمة، قادر على ترجمة المحادثات في الوقت الفعلي عند وضعها بين شخصين يتحدثان لغات مختلفة.

* آي ماسينجر

قامت «آبل» بالكثير من التعديلات على واجهة الرسائل النصية الخاصة بالنظام الجديد. ويمكن للمستخدمين الآن تثبيت المحادثات المهمة في الجزء العلوي من الخلاصة، وذكر جهات الاتصال داخل الرسائل الجماعية.

وتم توفير الكثير من هذه الميزات في تطبيقات المراسلة المنافسة مثل «واتساب»، وستساعد المستخدمين على التحكم فيما يرونه في صندوق البريد الوارد الخاص بهم.