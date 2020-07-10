نجاح أول رحلة لطائرة صينية مزودة بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت أول طائرة صينية مزودة بخدمة الإنترنت عالية السرعة عبر الأقمار الصناعية في أول رحلة لها يوم الثلاثاء الماضي.

وأقلعت الرحلة QW9771 التابعة لخطوط تشينغداو الجوية من مطار ليوتينغ الدولي في مدينة تشينغداو عند الساعة 4:46 مساء، وهبطت في مطار شوانغليو الدولي في مدينة تشنغدو في الساعة 7:21 مساء.

وكانت الطائرة مزودة بخدمة الإنترنت على متنها بواسطة القمر الصناعي "تشونغ شينغ 16"، والذي يعتبر أول قمر صناعي عالي الإنتاجية والوحيد بترددات Ka-Band (26.5-40Ghz) للصين.

يمكن للمسافرين على متن الطائرة الوصول إلى خدمة الإنترنت بسرعة أكبر من 100 ميجابايت، مما يتيح تصفح الإنترنت بسرعة مماثلة لتلك الموجودة على الأرض.

أما سرعة خدمة الإنترنت السابقة على متن الطائرة، التي يتم توفيرها من خلال قمر صناعي ذي ترددات Ku-band (12-18 Ghz) فهي أقل بكثير.

كما تم إجراء بث مباشر أثناء الرحلة، هو الأول من نوعه في تاريخ الطيران المدني الصيني، فاتصل الركاب على متن الطائرة بأشخاص على الأرض من خلال مكالمات الفيديو وتم مشاركتهم الصور الجوية في الوقت الحقيقي، بحسب (CGTN).