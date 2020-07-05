هواوي تطلق سماعات HUAWEI FreeBuds 3i في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة هواوي سماعات HUAWEI FreeBuds 3i في دولة الإمارات ن حيث أصبح بإمكان عشاق الموسيقى في الاستمتاع بتجربة فائقة لميزة إلغاء الضجيج.

وتقدم هذه السماعات المتطورة تجربة متقدمة بفضل تقنية إلغاء الضجيج المطلقة مع جودة صوت ممتازة واتصال سهل وانسيابي وكل ذلك بسعر مقبول.

وتتميز هذه السماعات الذكية العصرية بتصميمها الحديث والمميز الذي يناسب شكل الأذن تماماً مع تقنية إلغاء الضجيج النشط. وبالتالي ستوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3i تجربة صوتية تفاعلية ، مهما كانت البيئة المحيطة وبغض النظر عن المحتوى الصوتي.

ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى على أمثل نحو وإجراء مكالمات واضحة للغاية أينما كانوا.

وتشكل السماعات الجديدة عنصراً مهماً ضمن استراتيجية هواوي "Seamless AI Life" لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي مما يمكن المستخدمين من الاستمتاع بأروع تجربة صوتية ممتازة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة الأخرى التي تقدمها هواوي.

وتتوفر هذه السماعات باللونين الأبيض والأسود وبسعر 399 درهما إماراتية.