قرار صادم جداً تتخذه جوجل بحق واتساب وماسنجر وإنستغرام

المصدر: البيان الإلكتروني

اتخذت شركة جوجل الأمريكية أمس قراراً صادماً جداً يتعلق بخدمة عدد من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل "واتساب" و"ماسنجر" و "إنستغرام".

ونقل موقع "سبق" عن "تايمز نيوز ناو" أن تطبيق "جوجل للصور"، قرر أن يوقف النسخ الاحتياطي التلقائي للوسائط من تطبيقات "واتساب" و"ماسنجر" و "إنستغرام"، وعدد آخر من تطبيقات الوسائط الاجتماعية، مثل "سناب شات" أو "تويتر".

وبالفعل غيّر تطبيق "جوجل للصور" من إعداداته الافتراضية؛ بحيث لا يمكن النسخ الاحتياطي لأي وسائط من تلك التطبيقات.

ولتغيير تلك الإعدادات ينبغي على المستخدم أن يقوم بتغييرها يدويّا، واختيار التطبيق الذي يرغب في حفظ نسخة احتياطية من الوسائط عليه.

في وقت سابق، كان تطبيق "جوجل فوتوز" يحتفظ بنسخة احتياطية من جميع الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على هاتفك الذكي بشكل افتراضي. تَضَمّنت الصور التي تم التقاطها من خلال كاميرا الجهاز، بالإضافة إلى تلك التي تم حفظها من الإنترنت والعديد من تطبيقات المراسلة والوسائط الاجتماعية. كان على المستخدم إيقاف هذه الميزة يدويًّا لإيقاف تحميل هذه الملفات تلقائيًّا.

وتسببت تلك التقنية في أزمات لعدد من المستخدمين؛ لأنها تتسبب في حفظ صور قد تكون غير محببة لدى المستخدم، واستهلاك سعة تخزين هواتفهم على وسائط غير مرغوب فيها.