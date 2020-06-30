هواوي تطلق أداة للبحث عن التطبيقات

أطلقت شركة هواوي، أداة Petal Search Widget - Find Apps، والمتوفرة للتنزيل من HUAWEI AppGallery.

توفر أداة البحث الجديدة لمستخدمي أجهزة هواوي بوابة مفتوحة لملايين التطبيقات.

وقال كيث لي - مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة: "نحن في هواوي ملتزمون بتقديم تقنيات جديدة ومبتكرة لعملائنا. الآن، باستخدام أداة Petal Search Widget - Find Apps المدعومة من قِبل محرك Petal Search، أصبح لدى مستخدمي أجهزة هواوي طريقة أخرى للعثور على التطبيقات التي يحتاجون إليها واستكشافها وتنزيلها بسهولة على أجهزتهم."

وأصبح من السهل الآن على مستخدمي أجهزة هواوي الحصول على التطبيقات التي يريدونها على أجهزة HMS

1) Phone Clone - طريقة واحدة سهلة لنقل التطبيقات وجهات الاتصال والبيانات والملفات والصور من هاتفك الذكي القديم إلى هاتفك الذكي الجديد، في بضع خطوات بسيطة.

2) AppGallery - متجر تطبيقات هواوي الرسمي الذي يضم أكثر من 420 مليون مستخدم نشط شهريًا وقائمة عريضة ومتزايدة من التطبيقات. يتميز بآلية كشف من 4 طبقات لضمان أن التطبيقات المميزة آمنة للتنزيل والاستخدام. تصفح ببساطة وقم بتنزيل التطبيقات التي تحتاجها.

3) Petal Search Widget - Find Apps - إحدى الطرق الثلاث التي تمكن مستخدمي أجهزة هواوي العثور على التطبيقات وتنزيلها على أجهزة HMS، إلى جانب متجر AppGallery وميزة Phone Clone. ما عليك سوى استخدامه مباشرة من الشاشة الرئيسية لجهازك.

وبدعم من محرك Petal Search، تجلب أداة Petal Search Widget - Find Apps تجربة بحث بديلة تحدد موقع المعلومات وتجميعها، وتقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم من أجل تمكينهم من تخصيص تجربة خاصة لهواتفهم الذكية وإدارتها بالكامل.

تسرد أداة البحث حاليًا التطبيقات من مصادر متعددة - دائمًا ما تسرد أصل المصدر. تم دمج متجر AppGallery تمامًا في الأداة، وستظهر أي تطبيقات متاحة في متجر AppGallery في الجزء العلوي من أي بحث في الأداة الجديدة. تستمر إضافة مئات التطبيقات الجديدة إلى متجر AppGallery كل أسبوع.

تم إنشاء Petal Search Widget - Find Apps بالشراكة مع رواد محركات البحث عالمياً - يجمع بين التطبيقات الأفضل في تقنيات الأمان والسلامة القائمة على الأجهزة، جنبًا إلى جنب مع معايير الخصوصية التي لا مثيل لها والتي وضعتها محركات البحث حسب التصميم، لضمان أعلى معايير خصوصية وأمن البيانات لمستخدمي هواوي.

أداة Petal Search Widget - Find Apps حاليًا يدعم أكثر من 40 لغة ومتوفر في 45 دولة ومنطقة، مع خطط للتطبيق على نطاق أوسع في المزيد من البلدان في المستقبل. وهو متاح للتنزيل من متجر AppGallery بمجرد البحث عن Petal Search Widget - Find Apps.