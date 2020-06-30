بالفيديو.. شركة يابانية تطور كمامة ذكية تسجل المحادثات وتترجم الكلام إلى 8 لغات

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

طورت شركة يابانية كمامة ذكية تعمل بتقنية البلوتوث وتستخدم مكبر صوت لتضخيم صوت الشخص كما يمكنها ترجمة الكلام إلى ثماني لغات مختلفة من خلال تطبيق الهاتف الذكي.

الجهاز، الذي أطلق عليه اسم"c-mask" ، طورته شركةDonut Robotics ، التي جمعت في البداية سبعة ملايين ين، أو حوالي 260 ألف دولار ، لتمويل مشروعها من خلال موقع التمويل الجماعي الياباني Fundinno.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من استخدام الميكروفون المدمج في الكمامة لتسجيل اجتماعات العمل وتخزينها بعد ذلك على الهاتف الذكي المتصل.

وستفرض الشركة أيضًا رسوم اشتراك شهرية إضافية للوصول إلى خدمات الترجمة، وفقًا لموقع "الديلي ميل".

وتشمل اللغات التي تترجمها الكمامة الذكية الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والكورية والتايلاندية والفيتنامية والإندونيسية.

وفقًا للشركة، من المقرر حاليًا إنتاج حوالي 5000 كمامة ذكية وتوزيعها في اليابان في سبتمبر هذا العام ، حيث سيتم بيعها بالتجزئة بسعر 3980 ين ، أو حوالي 37 دولارًا.

بالفيديو.. شركة يابانية تطور كمامة ذكية تسجل المحادثات وتترجم الكلام إلى 8 لغاتhttps://t.co/5lROZt0wED#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GQgwSpyIzx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 30, 2020