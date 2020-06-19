إطلاق تطبيق " GRUB" لتوصيل الطلبات في الإمارات

كشفت إدارة منصة "GRUP" لخدمات توصيل الطلبات، عن إطلاق تطبيق "GROUP" لتوصيل طلبات الأطعمة في الإمارات، حيث يشكل التطبيق إضافة جديدة لمشهد سوق توصيل طلبات الأطعمة في الدولة.

يتميز التطبيق الجديد بنظامه المرن سهل الإدارة، ويوفر توصيلًا سريعاً للأطعمة وفقاً لتكلفة محددة للمطاعم المحليّة ومراكز البيع بالجملة.

وسوف يساعد التطبيق المتسخدمين في استلام طلباتهم في أسرع وقت مع قابلية التحكم بالتطبيق عن طريق الهواتف الذكية، وسوف تستفيد المطاعم التي تشارك في هذا التطبيق خلال الشهر الأول من الإطلاق من تقديم خدمة توصيل الطلبات بدون عمولة خلال الأشهر الستة الأولى، وسوف يساعد التطبيق الجديد العملاء والمطاعم على حد سواء في توفير الوقت والمال والجهد، وخاصة خلال الوقت الحالي الذي نعيشه اليوم.

وكان تطبيق " GRUB" قيد الإعداد خلال الأشهر الـ 18 الماضية، وخضعت جميع عمليات الاشتراك في التطبيق لاختبارات صارمة من قبل أصحاب المطاعم، وسوف يتم وضع التطبيق في وضعية بيتا للإطلاق التجريبي خلال هذا الأسبوع حتى يتم التأكد من الجهوزية الكاملة، وعلى عكس معظم منصات توصيل الطلبات ذات التكلفة العالية، سوف يشرع التطبيق الجديد عملياته مع تكلفة 1 درهم فقط عند كل طلب، والتي تعتبر تكلفة منخفضة وغير مسبوقة في مشهد منصات توصيل الطلبات في الدولة.

وحول إطلاق التطبيق الجديد قال إدغار جيمينيز، رئيس العمليات لدى منصة "GRUB": " عندما فكرنا بإطلاق التطبيق الجديد، كان لدينا تصوراً مسبقاً عن حاجة السوق الملحّة لمثل هذا التطبيق، والذي يتميز بالمرونة في التحكم به من قبل المستخدمين، وهو يساهم في الوقت نفسه في دعم أعمال أصحاب المطاعم، وحقيقةً واجهنا في البداية تحدياً للوصول إلى قاعدة العملاء المتخصصين بالمطاعم، ولكن بعد فترة قصيرة شهدنا إقبالاً على الاشتراك، ونحن متحمسون للغاية لمساعدة سوق المطاعم في الدولة لتجاوز الأزمة الحالية، وتقديم أفضل تجربة للعملاء، وبالتالي ضمان ازدهار عمل المطاعم مع بدء السوق بالتعافي ".

وأما بالنسبة للجمهور، فقد تم تصميم التطبيق ليكون سهل الاستخدام ومجاني لطلب الطعام، وذلك من خلال أجهزة المحمول الذكية التي تعمل وفقاً لنظاميiOS و Android ، ويضم التطبيق مجموعة متنوعة من المطاعم ومراكز تجارة الجملة ذات الجودة العالية.

ومن جانبة صرّح مايكل أندرسون الرئيس التنفيذي لمنصة " GRUB" : " إن مجرد الثقة بوسيلة التوصيل وطريقة التعامل مع الطلب التي تتم بعناية وأمانة، تجعل من تجربة تناول الطعام بأكملها أفضل بكثير، ونحن نضع رضى العملاء وأصحاب المطاعم الشركاء في نجاحنا ضمن أهم أولوياتنا، ونطمح حقيقة إلى تعزيز مستوى خدمات التوصيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان مكافأة الجمهور على عملهم خاصة خلال هذه الظروف التي نعيشها اليوم".