بالفيديو.. الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً لرصد الأرض

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت الصين قمرا اصطناعيا جديدا لرصد الأرض من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين في الساعة 3:19 عصر أول أمس (الأربعاء) بتوقيت بكين.

يعد القمر الصناعي قاوفن-9 03، الذي أرسل إلى المدار بواسطة الصاروخ الحامل لونغ مارش-2 دي، قمرا صناعيا راداريا للاستشعار عن بعد بدقة تصل إلى متر، وفق (شينخوا ).

وسوف يستخدم هذا القمر الصناعي بشكل أساسي لمسح الأرض، وتخطيط المدن، وتأكيد ملكية الأراضي، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير إنتاجية المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، وتقديم معلومات عن بناء الحزام والطريق.

وتم إرسال قمرين صناعيين آخرين إلى الفضاء، بواسطة الصاروخ الحامل نفسه. وتولت جامعة تشجيانغ تطوير أحد هذين القمرين، وسوف يستخدم في اختبار تكنولوجيات الأقمار الصناعية الصغيرة (البيكو والنانو).

وطورت الشركة الصينية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في بكين القمر الصناعي الثاني، وسوف يستخدم لجمع معلومات عالمية حول أوضاع السفن والطيران وانترنت الأشياء.

يذكر أن عملية الإطلاق، التي تمت أول أمس، هي المهمة الـ 335 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.