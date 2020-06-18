لسبب محرج .. روسيا ترفع حظر تليغرام

المصدر: وكالات

رفعت روسيا، اليوم الخميس، حظرا فرضته على تطبيق تليغرام للتراسل لسبب محرج وهو فشلها في وقف استخدامه واسع الانتشار رغم سريان الحظر منذ أكثر من عامين.

ووصفت بعض وسائل الإعلام الروسية الخطوة بأنها إذعان لكن هيئة الرقابة على الاتصالات روسكومنادزور قالت إنها اتخذتها لأن بافيل دوروف الروسي الذي أسس التطبيق أبدى استعداده للتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف على هذه المنصة.

وقالت الهيئة في بيان «روسكومنادزور تسقط طلبها بتقييد الدخول على تطبيق تليغرام للتراسل بالاتفاق مع مكتب المدعي العام الروسي».

وكان دوروف على خلاف مع السلطات الروسية بشأن القضايا المتعلقة بخصوصية المستخدم وطلبت روسكومنادزور أن يسلمها التطبيق بيانات معينة وإدراجه على قائمة حكومية لمقدمي المعلومات.

وتحركت روسكومنادزور لحظر التطبيق في أبريل 2018 لكن رغم تعطيلها لعناوين بروتوكولات الإنترنت لم تتمكن من تنفيذ تهديدها واستمر استخدام تليغرام يتزايد في روسيا إذ انه رائد في تقديم خدمة القنوات الإخبارية.

وعلى الرغم من حظر استخدام التطبيق فتحت هيئات حكومية مثل وزارة الخارجية الروسية وقوة مهمات معالجة أزمة فيروس كورونا قنوات لها عليه.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن الكرملين اطلع على خطوة روسكومنادزور.