طريقة لمنع إعلانات يوتيوب في ثوانٍ

المصدر: إعداد ــ اليازية البدواوي

نشر أحد رواد مواقع التواصل حيلة سريعة تتيح حظر الإعلانات على عملاق الفيديو "يوتيوب" وذلك بمنتهى السهولة، وهي لا تتطلب أي برامج أو ملحقات أو حتى حفظ سلسلة طويلة من التعليمات البرمجية.

وبحسب ما نشره موقع "أندرويد أثوروتي" المختص بكل ما هو تكنولوجي، فإن كل ما على المستخدم فعله هو إضافة نقطة (.) بعد "com." وذلك في عنوان URL الفيديو، أو رابط الفيديو.

بمعنى آخر، بدلاً من زيارة "youtube.com/watch؟v=uK3jnIATgI4"، فإنه يمكنك الانتقال إلى "youtube.com./watch؟v=uK3jnIATgI4".

يعمل هذا التغيير البسيط في عنوان رابط صفحة الفيديو على "كسر" الصفحة بطرق معينة، مما له تأثير جانبي لإزالة معظم (أو حتى كل) الإعلانات. ويتضمن ذلك أيضًا إعلانات الفيديو التي تقاطع مشاهدتك.

الخدعة تعمل على برامج يوتيوب في سطح المكتب، وكذلك على الجوال (على الرغم من الحاجة حينها لمشاهدة المقاطع على المتصفح وليس التطبيق).

ومع ذلك، ووفقاً للخبراء، ينبغي استخدام تلك الحيلة الجديدة بمسؤولية.

فقبل أن تندفع لبدء مشاهدة مئات مقاطع فيديو "يوتيوب" بدون إعلانات، ضع في اعتبارك أن الأخيرة ذاتها تسهم بالفعل في تسليط الضوء على الكثير من صانعي المحتوى الذين نحبهم.

ففي حال امتناعك عن مشاهدة الإعلانات، فإنهم بالمقابل لن يحصلوا على أموالهم أو أتعابهم المادية. لذلك إذا كان هناك صانع ومبتكر محتوى يقدم لك الأشياء التي تستمتع بها حقًا، ينبغي عليك التفكير مرتين قبلها وتحمل مرور عدة دقائق أو ثوانٍ من "المعاناة" عبر مشاهدة بعض الإعلانات، وذلك للمساعدة في ضمان استمراره في إنشاء محتوى جديد.