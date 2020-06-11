تويتر يمنعك من إعادة التغريد .. إلا بشرط

المصدر: وكالات

أعلنت شركة تويتر أمس الأربعاء أنها ستختبر خاصية جديدة تتعلق بإعادة التغريد.

ومستقبلا، عندما تحاول إعادة التغريد، سيظهر على شاشتك رابط للمقال الذي تود مشاركته يطلب منك إن كنت ترغب في قراءة المقال أولا قبل إعادة التغريد.

وقالت الشركة "إن مشاركة مقال يمكن أن يثير جدلا أنت في غنى عنه، لذا قد ترغب في قراءته قبل أن تعيد تغريده".

وأضاف تويتر "للمساعدة في تعزيز المناقشة المستنيرة، نحن نختبر مطالبة جديدة على الأجهزة التي تعتمد على أنظمة أندرويد، وعندما تعيد تغريد مقالة، فقد نسأل عما إذا كنت ترغب في فتحها أولاً".

ووجدت دراسة أجريت عام 2016 من قبل جامعة كولومبيا والمعهد الوطني الفرنسي Inria أن 59 في المئة من جميع المقالات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي لا يتم النقر عليها، وبالتالي فهي غير مقروءة.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة أرنود ليغوت إن "الناس أكثر استعدادًا لمشاركة مقال أكثر من قراءته".

وتابع "هذا هو النموذج الجديد لاستهلاك المعلومات، الناس يشكلون رأيًا يستند إلى ملخص أو ملخص عن ملخصات، دون بذل جهد للتعمق".