انستغرام تقرّر مكافأة منشئي المحتوى

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

لأول مرة في تاريخها، ستقوم انستغرام بمشاركة منشئي المحتوى أرباحها الإعلانية. وسيسمح نموذج المكافأة هذا، الذي يشبه بشكل كبير نموذج يوتيوب، للمستخدمين بتفعيل مقاطع الفيديو الإعلانية على أجهزة IGTV الخاصة بهم، وبالتالي الحصول على جزء من الدخل المحقق. كما سيتمكن منشئو المحتوى أيضًا من تلقي مكافآت من خلال فيديوهاتهم المباشرة (live) من خلال التبرعات.

وعلى الرغم من انستغرام تعد إحدى المنصات المفضلة لمنشئي المحتوى والمؤثرين فيه، فإنها لم تسهم أبدًا بشكل مباشر في مكافآتهم، بل في حقيقة الأمر المعلنون والوكالات هم من يدفعون الأموال لمنشئي المحتوى من خلال المحتوى المدعوم، سواء في (story) أو IGTV أو حتى المنشورات الثابتة.

النظرة الرمادية هذه جعلت انستغرام تخسر الكثير من المال، ما جعل الشبكة الاجتماعية المملوكة لـ "فيسبوك" تستدرك الخطأ، وتعمل الآن على تطوير طرق لتعويض منشئي المحتوى مباشرة، لا سيما من خلال أشكال الإعلانات.

يذكر أن قكرة استثمار المؤثرين لمحتوياتهم المنشورة على IGTV في توليد ثروة، كانت قد طرحت للمرة الأولى في فبراير 2020.

وستبدأ الإعلانات على IGTV بالظهور هذا الأسبوع، ومثل كل البرامج سينطلق نشر الإعلانات على انستغرام بمرحلة تجريبية أولا، حيث سيكون متاحا لـ 200 من منشئ المحتوى باللغة الإنجليزية والشركاء فقط.

أما بالنسبة للمعلنين، فإن علامات تجارية مثل Ikea و Puma وحتى Sephora ستفتح لها كرة الإعلانات التي تبث على IGTV ؛ والتي ستكون بشكل عمودي وستستمر 15 ثانية كحد أقصى.

وسيتم بعد ذلك تقاسم الدخل الناتج عن المحتوى على الشكل التالي: 55٪ للمنشئين و45٪ لـ "انستغرام".

ومن الواضح أن هدف انستغرام في نهاية المطاف هو توسيع برنامج تحقيق الدخل هذا في جميع أنحاء العالم، بحسب(siecledigital).

"المباشر" مفتوح للتبرعات

كما أعلنت انستغرام عبر مدونتها أيضًا عن وصول "شارات" (badges)، التي ستسهم في تحقيق مدخول لمنشئي المحتوى، وذلك عبر تقديم المستخدمين دعماً لمنشىء المحتوى من خلال شراء شارة واحدة أو أكثر بأسعار مختلفة (0.99 دولار أو 1.99 دولار أو 4.99 دولار) أثناء العروض الحية؛ ليتم بعد ذلك تحويل المبالغ بشكل مباشر وكامل إلى المؤثرين المستهدفين، وسيشاهد المستخدمون أنفسهم الشارات معروضة على التعليقات التي تنشر في البث المباشر؛ أي إنها طريقة لدعم منشئي المحتوى من تبرعات محبيهم.

الأكثر إثارة، أن هذه الميزة التي تتيح لمنشئي المحتوى التكسب من خلال ما ينشرون، هي أنها أتت بعد أيام قليلة من إتاحة انستغرام بث مقاطع فيديوهات حية عبر IGTV.

وعليه، سيتمكن منشئو المحتوى خلال بث فيديوهات مباشرة من كسب الأموال في شكل تبرعات من المشتركين، كما أنه عند إعادة بث محتوياتهم المباشرة، التي سبق وأن بثت عبر IGTV، تُنشط الإعلانات لكسب مكافأت إضافية من المعلنين.

وعندما تم إطلاقها في العام 2016، كان يؤمل من IGTV في أن تصبح منافسًا مباشرًا لـ"يوتيوب"، لكن لسوء حظ انستغرام تجنب المستخدمون هذه الميزة ونفروا منها، لذلك ضاعفت الشبكة الاجتماعية الجهود لإبرازها، من خلال فتح وسيلة مباشرة لمكافأة منشئي المحتويات على IGTV، كما أنه من السهل للمرء أن يدران أن انستغرام يأمل في رؤية هذه الخاصية تتطور أكثر، وهي استراتيجية مدروسة تستند إلى نفس النموذج الاقتصادي لـ "يوتيوب".

كما أنها طريقة لابقاء انستغرام منشئي المحتوى على منصتها في ظل التهديد المتصاعد لـ تطبيق TikTok الصيني، الذي تجاوز مؤخرًا ملياري تنزيل.

أخيرًا، يقدم تبني نظام مكافأة منشئي المحتوى أهدافًا ومزايا مختلفة للشبكة الاجتماعية: توليد دخل جديد، والحفاظ على المؤثرين على منصتها، وزيادة استخدام IGTV والعروض الحية، وليس هناك شك في أن الاستراتيجية المصممة بدقة يمكن أن تكون مفيدة للغاية انستغرام.