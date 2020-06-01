فيسبوك تطلق تطبيق Venue لمقارعة تويتر

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

أعلنت فيسبوك عن إطلاق تطبيق Venue التجريبي الجديد بهدف توفير منصة للمعجبين للمشاركة في الأحداث الحيّة.

تطبيق Venue قُدم على أنه "شاشة ثانية"، سيجتمع المشتركون في غرفة للدردشة التي ينشطها معلقون وخبراء وصحفيون ورياضيون ومحللون.

مركز للأحداث الحيّة

وبإطلاقها Venue، يمكننا أن نتخيل أن فيسبوك تحاول إشعال المنافسة مع تويتر، بخاصة أن منصة "العصفور الأزرق" تستخدم على نطاق واسع من طرف مشتركيها للتعليق على الأحداث الحيّة، بحسب (siecledigital).

فمن خلال علامات التصنيف (الهشتجات)، بإمكان مستخدمي التطبيق الجديد المناقشة والتعليق على البرامج التلفزيونية أو الأحداث الرياضية أو حتى الأحداث السياسية الكبرى.

والمؤكد أن فيسبوك تريد الذهاب بعيدا بتطبيقها الجديد، لا سيما من خلال عرض رأي الخبراء والمعلقين المشهورين، مثل الصحفيين والمحللين أو حتى الرياضيين؛ المسؤولين عن تنشيط غرف الدردشة حول الأحداث.

وسيكون المنشطون قادرين على عرض وجهة نظرهم حول الحدث المعني، وكذلك طرح الأسئلة أيضًا وإنشاء استطلاعات رأي تفاعلية، كما سيتمكن مضيف الحدث أيضًا من فتح مناقشات محدودة المدة في أوقات محددة أثناء الحدث حتى يتمكن المعجبون من التعبير عن آرائهم الخاصة.

أيضًا، لن يحتاج المشاهدون إلى الالتصاق بتطبيقهم طوال مدة الحدث، حيث سيقوم التطبيق الجديد بإرسال إشعارات عن كل حدث مهم جديد.

تطبيق جديد أنشأه فريق Facebook R&D

تم تطوير هذا التطبيق بواسطة فريق (New Product Experimentation) لفيسبوك؛ الفريق الخاص المسؤول عن تصميم المنتجات التجريبية وإخضاعها للاختبارات على مدار فترة زمنية محددة وفي منطقة جغرافية محدودة.

في الآونة الأخيرة، أطلق هذا القسم نفسه تطبيقي CatchUp للمكالمات الصوتية و Tuned المخصص للأزواج فقط.

وكما يتضح، فإن Venue هو تطبيق تجريبي وسيعتمد بقاؤه على النتائج الأولية المسجلة، وستتاح له الفرصة لإثبات نفسه خلال سباق للسيارات تنظمه ناسكار في الولايات المتحدة، حيث سيكون هذا الحدث الأول الذي يقيم شراكة مع التطبيق.