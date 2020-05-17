"ريلمي" تطلق أحدث هواتفها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت "ريلمي" أحدث هواتفها في الإمارات، "ريلمي 6 برو" و"ريلمي سي 3"، التي يتم تصميمها خصيصًا للشباب والفئات المستهدفة الأصغر سنًا بفضل ثلاث مميزات رئيسية تتمثل في الأداء القوي والتصميم العصري والأسعار المعقولة.

ويتوفر الهاتفان على شبكة الإنترنت على موقع نون وفي المتاجر العادية.

وبعد النجاح الكبير لهواتف "ريلمي 6" و"ريلمي 6 أي"، تقدم ريلمي طرازًا جديدًا للعلامة التجارية – هاتف ريلمي 6 برو- بأحد أكثر التصميمات الممكنة روعة وأناقة. تقدم ريلمي لأول مرة كاميرا رباعية خلفية وكاميرا مزدوجة أمامية في سلاسل هواتف برو، مما يجعل هذا الطراز رائعًا للأداء عالي المستوى.

ويعد "ريلمي سي 3" أول هاتف بكاميرا ثلاثية يطرح ضمن فئته السعرية الاقتصادية. يحتوي الجهاز على بطارية عالية السعة 5000 مللي أمبير في الساعة بما يضمن زيادة عمر البطارية وتوفر خاصية الشحن العكسي. يتميز هاتف ريلمي سي 3 بشاشة عالية الدقة مقاس 16.5 سم (6.5 بوصة) بتقنية النوتش الذي يأخذ شكل قطرة المياه بنسبة شاشة إلى جسم تبلغ 89.8٪