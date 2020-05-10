«غوغل» و«فيسبوك» تؤجلان عودة الموظفين للمكاتب إلى نهاية 2020

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ ف ب)

يواصل غالبية الموظفين في «غوغل» و«فيسبوك» العمل من منازلهم حتى نهاية 2020 مع أن المجموعتين ستعيدان فتح مكاتبهما خلال الصيف وفقاً لتطور انتشار «كوفيد 19». وقال سوندار بيشاي، رئيس مجلس إدارة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، لموظفيه إنهم سيعملون من منزلهم حتى نهاية السنة.

وأوضح أن الأشخاص الذين يحتاجون العودة إلى المكتب يمكنهم ذلك في يونيو أو يوليو مع تطبيق إجراءات السلامة. وتنوي «فيسبوك» إعادة فتح مكاتبها 6 يوليو لكن يمكن الموظفين الراغبين في ذلك مواصلة العمل من منازلهم حتى 2020. وكانت فيسبوك توظف 45 ألف شخص نهاية 2019 يضاف إليهم آلاف العاملين لدى شركات متعاقدة من الباطن.