«آبل» تبدأ إعادة فتح متاجرها الأمريكية تدريجياً

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ ف ب)

أعلنت «آبل» أنها ستبدأ تدريجياً إعادة فتح متاجر «آبل ستور» في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل مع احترام إجراءات الوقاية من مرض «كوفيد-19» ومن بينها لزوم وضع الكمامة. وتخطط الشركة للبدء بإعادة فتح متاجرها في ألاباما وألاسكا وإيداهو وكارولاينا الجنوبية.

وقالت في بيان: اشتقنا إلى زبائننا ونتطلع إلى توفير الدعم لهم. سنفتح مع إجراءات سلامة إضافية منها قياس الحرارة والتباعد الاجتماعي وتغطية الوجه لضمان سلامة الزبائن والموظفين.

ولا تزال ولاية كاليفورنيا، حيث مقر المجموعة، تعتمد إجراءات عزل صارمة إلا أنها اتخذت قرارات خلال الأسبوع الحالي لجعل بعض الشركات والصناعات تستأنف نشاطها شرط اتخاذ كل التدابير للحماية من الوباء.