"تويتر" يسجّل 17 مليون تغريدة في الشهر السابق لرمضان 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

بينما يستعد الناس لتمضية شهر رمضان وسط الظروف الحالية الاستثنائية، سجّل "تويتر" 17 مليون تغريدة في الشهر المؤدي إلى رمضان، مما شكّل زيادة في المحادثات بنسبة 70% منذ العام الماضي.

وللاحتفال بشهر رمضان، أطلق تويتر ثلاث وسوم جديدة تُظهر رموز خاصة عند استخدامها وتشمل 7 لغات: الإنجليزية والعربية والماليزية والتايلاندية والإندونيسية والهندية والإسبانية. وسوف يظهر القمر على شكل هلال عند استخدام الوسوم التالية باللغتين العربية والإنجليزية #رمضان، #رمضان_كريم، #رمضان_مبارك ، #Ramadan، #RamadanKareem، #RamadanMubarak.

ويقصد الأشخاص "تويتر" للتحدّث عن المواضيع التي تثير اهتمامهم خلال الشهر المقبل، وأبرزها الإيمان والطعام والترفيه. وكانت كلّ من السعودية ومصر من بين الدول العشر الأولى التي غرّدت على مستوى العالم.

احتلّت الدوَل التالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المراتب الأولى في ما يتعلّق بالمحادثات حول شهر رمضان، المملكة العربية السعودية، ومصر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، وعمان.

تم تغريد الرّمز المستخدم للصلاة على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ﷺ حوالي الـ 4 مليون مرة. أما أبرز البلدان التي استخدمت الرمز في تغريداتها، فشملت، إندونيسيا، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر.

كما كان الطعام من أبرز المواضيع التي أثارت اهتمام المستخدمين خلال شهر رمضان. أما عن أبرز الوسوم المرتبطة بالطعام #وجبات، #وجبات_الخير، #طبخ، #دايت، #رجيم، #صحة.