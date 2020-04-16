تحديث منتجات «مايكروسوفت» لتفادي الثغرات الأمنيّة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أعلن الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات أمس، عن تحديث جديد لإصلاح ثغرات أمنية خطيرة في منتجات مايكروسوفت، داعياً إلى سرعة تنزيل التحديث لتفادي هذه الثغرات الأمنية.

وكانت «مايكروسوفت» أطلقت تحديثات برمجية لأنظمة «ويندوز 10» بمختلف نسخها، للمساهمة في إصلاح الأخطاء البرمجية، التي كانت تؤثر على الدعم التقني لهذه الأنظمة.

ومع إطلاقها لهذه التحديثات، أكدت مايكروسوفت أنها ستواصل دعم أنظمة «ويندوز» القديمة لمدة نصف سنة أخرى، بعدما كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أنها ستتوقف عن دعمها في أبريل الجاري. وقامت مايكروسوفت بإجراء تحديث على تطبيقها لمكالمات الفيديو Microsoft Teams وتوفير بعض الميزات المهمة التي يحتاج إليها العملاء بعد تفشى «كورونا».