"شمس" تعزّز تواجدها الرقمي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» عن تفعيل كافة برامجها التدريبية وورش العمل الخاصة بها عبر الإنترنت، وتحويلها من النمط التقليدي إلى الرقمي، حرصاً منها على استمرار برامجها وأعمالها مندون انقطاع لتلبية متطلبات أفراد المجتمع، واستثماراً للوقت، واتباعاً لاستراتيجياتها، ورؤيتها الخاصة في تنمية واحتضان المواهب ودعم الطاقات الإبداعية.

واستهلت «شمس» سلسلة الورش التدريبية الخاصة بها عبر الإنترنت بتنظيم ورشة «فوتوشوب»، التي أثبتت فاعليتها في تدريب المشاركين حول كيفية استخدام البرنامج وأدواته، وسط مشاركة واسعة من الجمهور، عززت من مهاراتهم وساهمت في مدهم بالمعلومات والمعرفة اللازمة، بالتعاون مع مدربين معتمدين من قبل الشركة العالمية Adobe.

أشار الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، إلى أن «شمس» تستكمل كافة أعمالها وخططها التدريبية المتبعة منذ تأسيسها بشكل طبيعي ويومي، إذ فعلت كافة الدورات التدريبية وورش العمل المجانية عبر الإنترنت، ووفرتها للجمهور وأتاحت لهم المشاركة بها باتباع خطوات وإجراءات سهلة للغاية تحاكي الواقع بتقنية عالية.

وأضاف المدفع في الفترة القادمة سيستمر تنظيم عدد من الورشات التدريبية في مجالات إدارية وتقنية وأخرى خاصة بتنمية المهارات، لتشمل وتستهدف كافة فئات المجتمع، وذلك ضمن خطة مدروسة وممنهجة للدفع نحو الإنتاجية والفاعلية، فضلاً عن تعزيز تواجد «شمس» رقمياً.

الجدير بالذكر أن «شمس» تحرص على دعم وصقل المواهب وبلورة الأفكار، وأسست على أن تكون مدينة حاضنة للابتكار والإبداع، إذ تعمل على الاستثمار في تطوير المواهب من خلال سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية، وتمكنت من تدريب أكثر من 600 شخص في 2019، وستعمل على زيادة العدد خلال العام الجاري ضمن خطة تدريب منهجية ومدروسة.