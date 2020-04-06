"آبل" تغير مهامها مؤقتا وتخطط لإنتاج مليون أقنعة واقية أسبوعيا

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة "آبل" أنها ستبدأ قريبا إنتاج مليون درع واقية للوجه أسبوعيا للعاملين الطبيين الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك في مقطع فيديو نشر على "تويتر" الأحد، إن شركة التكنولوجيا العملاقة قامت بتوفير 20 مليون قناع جراحي من كل أنحاء العالم للمساعدة في معالجة مشكلة النقص العالمي في هذه المعدات.

وأضاف أن الشركة صممت أيضا درع حماية شفافة وبدأت إنتاجا ضخما في مصانعها في الولايات المتحدة والصين.

وكتب كوك " نخطط لشحن أكثر من مليون درع مع نهاية هذا الأسبوع".

وقال إن التوزيع الأولي سيتركز في الولايات المتحدة، لكن الشركة تأمل في "توسيع نطاق التوزيع بسرعة" ليشمل دولا أخرى.

وانضمت "آبل" إلى العديد من الشركات العالمية التي قامت بتعديل خطوط إنتاجها لتلبية الطلب الهائل على معدات الحماية، بما في ذلك شركة "برادا" الإيطالية.

وقد أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي أمرا فدراليا يجبر شركة "جنرال موتورز" للسيارات على تصنيع أجهزة تنفس اصطناعي بعد النقص في عدد هذه الأجهزة في المستشفيات، وهي معدات أساسية في معالجة مرضى كوفيد 19.