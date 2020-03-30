ريلمي تطلق جهازين جديدين كليًّا 6 و6i في أسواق الامارات

المصدر: دبي- البيان

كشفت علامة «ريلمي» للهواتف الذكية التجارية عن اطلاقها أحدث إصدارتها في أسواق الإمارات وهما ريلمي 6 وريلمي 6i، وتُعرف هواتف ريلمي بقوتها، وعصريتها، وأسعارها التنافسية، بالإضافة إلى تقديم تجارب التصوير بخاصية الفلاجشيب التي تلبي احتياجات الشباب المتزايدة والديناميكية في التصوير، ويتوافر جهازا ريلمي 6 و6i بإصدارتهما بجميع المتاجر الرسمية داخل الإمارات وعبر التسوق الإلكتروني.

ويأتي ريلمي 6 بتصميم مقاوم للبقع ومعدل تحديث فائق بقدرة 90 هرتز مما يجعل حركات الانتقال بين صفحات الهاتف سلسلة وناعمة كملمس الحرير. يتميز هذا الهاتف بشاشة بحجم 16.5 سم (6.5 بوصة) بمعدل شاشة إلى جسم الجهاز 90.5% بما يسمح بتوفير أقصى مساحة ترفيهية ممكنة بين يديك.

كما يأتي جهاز ريلمي 6i مزودًا بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت ومعالج Mtk G80 المذهل الذي يعمل على تقديم أداء سريع وسلس للمستخدمين. يعمل الجهاز بنظام أندرويد 10 أيضًا مثل نيمو، ولكنه يدعم بطارية بقدرة أعلى تبلغ 500 ميجا أمبير في الساعة. يأتي هذا الجهاز أيضًا مزودًا بنظام كاميرا رباعي يسمح بالتقاط صور عالية الدقة تناسب الاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي.